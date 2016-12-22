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Рубль укрепился на новостях о решении Трампа отложить новые санкций
Падение рубля, 16 апр, 22:50
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Рубль укрепился на новостях о решении Трампа отложить новые санкций
Доллар и евро подешевели более чем на рубль после публикации WP о решении Дональда Трампа отложить новые антироссийские санкции
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Доллар на торгах на Московской бирже вечером в понедельник упал более чем на рубль после того, как газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России.

Рубль начал укрепляться примерно в 21:20 мск, спустя всего несколько минут после публикации статьи. Если до публикации WP курс доллара составлял 62,09 руб./долл., то уже к 22:00 американская валюта торговалась на уровне 61,02 руб./долл.

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Похожая ситуация произошла и в отношении евро. Курс европейской валюты также за это время потерял более рубля, с 76,84 руб./евро. до 75,54 руб./евро.

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Вечером в понедельник, 16 апреля, The Washington Post со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией, сообщила, что Трамп отложил введение новых санкций против России. По данным издания, американский лидер остался недоволен тем фактом, что информация о готовящихся санкциях стала достоянием гласности. Ранее о намерении ввести ограничения уже 16 апреля заявляла постпред США в ООН Никки Хейли.

На торгах 9 апреля после того, как Минфин США ввел новые санкции против России доллар и евро начали демонстрировать существенный рост. Тогда же произошло обрушение российского фондового рынка. Тогда за день он потерял 820 млрд руб. капитализации. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов.

Новые американские санкции были введены в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Санкции предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами перечня. Основания для введения санкций — попытка Москвы подорвать западные демократии, объяснял Минфин США.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: рубль , новые санкции , доллар
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