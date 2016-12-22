«Черкизово» попробует привлечь минимум $300 млн на бирже

«Черкизово» разместит акции существующих акционеров, а также дочерней структуры — «АПК Михайловский». Компания намерена завершить размещение в мае и привлечь не менее $300 млн

Фото: пресс-служба ОАО «Группа Черкизово» / ТАСС

Крупнейший российский производитель мясной продукции группа «Черкизово» объявила о вторичном размещении акций (SPO). Об этом говорится в сообщении компании. Размещение акций будет проведено на Московской бирже и включать два компонента. Завершить размещение компания планирует в мае. Представитель компании уточнил РБК, что закрытие сделки ожидается до середины мая.

Во-первых, в рамках предложения будут проданы акции существующими акционерами компании, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой является семья основателя группы Игоря Бабаева. Точное количество этих акций будет определено в процессе формирования книги заявок.

Также в рамках размещения будут проданы акции «АПК Михайловский» (около 6,63% всех находящихся в обращении акций), 100%-ной «дочки» «Черкизово».

Из пресс-релиза следует, что компания "Черкизово" и семья основателей намерены привлечь от продажи акций свыше $300 млн. В результате допэмиссии и продажи акций с баланса, компания рассчитывает привлечь около $150 млн, которые будут направлены на погашение долговых обязательств и новые приобретения. При этом ожидается, что сумма, привлеченная от продажи акций семьи, будет выше, чем $150 млн, уточнил представитель «Черкизово».

После проведения SPO «при условии получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений» может быть принято решение о выпуске допэмиссии, которую выкупит семья основателей по цене, зафиксированной на SPO.

Семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения, уточняется в сообщении.

Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.

ПАО «Группа «Черкизово» — вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России производитель мясной продукции. Компания была основана в 1993 году Игорем Бабаевым и членами его семьи. Среди основных ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром», «Черкизово». В состав группы входят восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов, ее земельный банк оставляет более 287 тыс. га.

Выручка группы в 2017 году составила 90,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,8 млрд руб. Контролирующим акционером группы является семья Игоря Бабаева.