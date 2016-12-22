Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,91 57,19 EUR Нал. 71,27 70,45 USD Бирж. 57,46 -0,02 EUR Бирж. 70,85 +0,12 USD ЦБ. 57,29 +0,02 EUR ЦБ. 70,60 +0,04 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7334,90 +420,70 MOEX 2260,23 +0,16% RTS 1239,10 +0,41% Brent 67,91 +0,50% DJIA 23644,19 -1,90% Nasdaq 6870,12 -2,74% FTSE 7013,35 -0,61%
«Черкизово» попробует привлечь минимум $300 млн на бирже
Лента новостей
Роструд напомнил о длинных выходных в мае 10:04, Общество «Черкизово» попробует привлечь минимум $300 млн на бирже 10:01, Бизнес В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра 09:44, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 09:37, РБК и Билайн В Кремле заявили об отсутствии данных о «нормандском саммите» без России 09:31, Политика Дворкович назвал дату завершения строительства арены в Самаре к ЧМ-2018 08:57, Общество СК сообщил об установлении всех причастных к теракту в метро Петербурга 08:36, Общество СМИ узнали о просрочке с первым платежом CEFC за акции «Роснефти» 08:30, Бизнес Экс-командующий ЧФ объяснил значение передислокации Каспийской флотилии 08:28, Политика Два человека погибли при столкновении двух легких самолетов в США 08:27, Общество В США допустили экстрадицию Гюлена по делу об убийстве посла Карлова 08:15, Политика СМИ узнали о 5-этажном бункере под Белым домом на случай ядерной войны 08:12, Политика В Facebook сидящей в СИЗО Савченко появился план реформ на Украине 07:31, Политика В Сети появилась видеозапись последствий взрыва в центре Еревана 06:29, Общество В Биробиджане за месяц умер восьмой пациент психдиспансера 05:58, Общество Белый дом поблагодарил Чехию за выдачу США российского хакера 05:31, Политика «Первый шпион» холодной войны умер в США на 103-м году жизни 04:59, Общество Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки San Juan 04:35, Общество РАР предложило запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом 04:13, Бизнес Жители Сальвадора ощутили толчки после мощного землетрясения 03:49, Общество «Дочка» «Ростеха» вновь стала единственным поставщиком препаратов крови 03:07, Бизнес В Афинах произошло покушение на двоих дипломатов из Ирана 02:32, Общество Акции Tesla рухнули на 5% после смертельного ДТП и шуток о банкротстве 02:05, Бизнес Четверо российских дипломатов покинули Германию из-за «дела Скрипаля» 01:56, Политика Турция выдала «Росатому» лицензию на постройку первого блока АЭС «Аккую» 01:23, Бизнес Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе YouTube 00:49, Технологии и медиа Bloomberg узнал о планах Apple отказаться от процессоров Intel 00:48, Технологии и медиа ФГ «Будущее» понесла убытки на фоне потерь при санации банков 00:30, Финансы
«Черкизово» попробует привлечь минимум $300 млн на бирже
Бизнес, 10:01
0
«Черкизово» попробует привлечь минимум $300 млн на бирже
«Черкизово» разместит акции существующих акционеров, а также дочерней структуры — «АПК Михайловский». Компания намерена завершить размещение в мае и привлечь не менее $300 млн
Фото: пресс-служба ОАО «Группа Черкизово» / ТАСС

Крупнейший российский производитель мясной продукции группа «Черкизово» объявила о вторичном размещении акций (SPO). Об этом говорится в сообщении компании. Размещение акций будет проведено на Московской бирже и включать два компонента. Завершить размещение компания планирует в мае. Представитель компании уточнил РБК, что закрытие сделки ожидается до середины мая.

Во-первых, в рамках предложения будут проданы акции существующими акционерами компании, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой является семья основателя группы Игоря Бабаева. Точное количество этих акций будет определено в процессе формирования книги заявок.

Также в рамках размещения будут проданы акции «АПК Михайловский» (около 6,63% всех находящихся в обращении акций), 100%-ной «дочки» «Черкизово». 

Из пресс-релиза следует, что компания "Черкизово" и семья основателей намерены привлечь от продажи акций свыше $300 млн. В результате допэмиссии и продажи акций с баланса, компания рассчитывает привлечь около $150 млн, которые будут направлены на погашение долговых обязательств и новые приобретения. При этом ожидается, что сумма, привлеченная от продажи акций семьи, будет выше, чем $150 млн, уточнил представитель «Черкизово». 

После проведения SPO «при условии получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений» может быть принято решение о выпуске допэмиссии, которую выкупит семья основателей по цене, зафиксированной на SPO.

Семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения, уточняется в сообщении.

Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.

ПАО «Группа «Черкизово» — вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России производитель мясной продукции. Компания была основана в 1993 году Игорем Бабаевым и членами его семьи. Среди основных ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром», «Черкизово». В состав группы входят восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов, ее земельный банк оставляет более 287 тыс. га. 

Выручка группы в 2017 году составила 90,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,8 млрд руб. Контролирующим акционером группы является семья Игоря Бабаева. 

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: «Черкизово» , SPO
Главное
В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра Политика
Материалы по теме
СК прекратил дело о налоговых претензиях против руководства «Черкизово» Бизнес
СМИ сообщили о планах основного акционера «Черкизово» продать бизнес Бизнес
Группа «Черкизово» приняла решение уйти с Лондонской фондовой биржи Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.