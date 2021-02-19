«Норникель» не будет обжаловать решение суда о штрафе в ₽146 млрд

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Норникель» не будет оспаривать решение суда, который обязал компанию возместить ущерб в 146 млрд руб. в результате разлива топлива на норильской ТЭЦ в мае прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее сегодня в ходе прямой линии старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров сообщил о согласии компании выплатить эту сумму в качестве компенсации за вред, причиненный природе из-за аварии.

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