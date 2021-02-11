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Авария с топливом в Норильске ,  
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Власти потребовали у «Норникеля» ₽500 млн за пискулек, гоголей и крякв

Красноярские власти потребовали компенсацию за гибель особей и разрушение их жилищ, причиной чего стала авария в Норильске. В отправленном «Норникелю» списке оказались лапландский подорожник, юрок, лысуха, чирок-свистунок и гоголь
Норникель GMKN ₽25 458 +0,46% Купить
ТЭЦ-3 в Норильске
ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края потребовало от «Норильского никеля» возместить ущерб в размере почти 500 млн руб., который был причинен животным летом прошлого года в результате разлива дизельного топлива из хранилища ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что краевые власти потребовали от «Норильского никеля» добровольно возместить 494 млн руб. (около $7 млн по текущему курсу). Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии для млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России, охотничьих ресурсов, а также в целом для среды обитания объектов животного мира, отмечает пресс-служба.

В компании уточнили, что правительство Красноярского края предлагает возместить ущерб в течение 30 дней со дня получения требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды.

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<p>Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске</p>

В распоряжении РБК оказался документ, адресованный местными властями генеральному директору Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) Сергею Липину, где представлен список животных, пострадавших в результате аварии. Его подлинность РБК подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.

В документе отмечается, что часть особей представленных видов была уничтожена, а используемые ими для постоянного или временного обитания и размножения гнезда и норы разрушены. В список, в частности, попали:

  • Пискулька
  • Грязовик
  • Клоктун
  • Азиатская бурокрылая ржанка
  • Галстучник
  • Перевозчик
  • Круглоносый плавунчик
  • Болотная сова
  • Трехпалый дятел
  • Рогатый жаворонок или рюм
  • Четыре вида трясогузок (желтая, горная, желтоголовая, белая)
  • Серый сорокопут
  • Четыре вида пеночек (весничка, теньковка, таловка, зарничка)
  • Малая мухоловка
  • Полярная крачка
  • Черноголовый чекан
  • Синехвостка
  • Буроголовая гаичка
  • Юрок
  • Пепельная чечетка
  • Щур
  • Лапландский подорожник
  • Белобровик
  • Варакушка
  • Обыкновенная чечевица
  • Лысуха
  • Камнешарка
  • Кроншнепы
  • Турухтан
  • Гаршнепы
  • Шилохвость
  • Синьга
  • Восточная клуша
  • Кряква
  • Чирок-свистунок
  • Гоголь
  • Длинноносый крохаль
  • Фифи
  • Мородунка
  • Хохлатая чернеть
  • Луток
  • Длиннохвостый поморник.
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Также в списке оказались полевка-экономка, полевка красная, крыса серая и бурозубка тундряная. В документе утверждается, что в результате аварии погибли почти 10 тыс. полевок-экономок, а также несколько сотен остальных вышеуказанных видов.

«В случае отказа и непринятия мер, министерство будет вынуждено обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с АО «НТЭК» вреда, причиненного объектам животного мира», — говорится в документе.

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Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, «дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) заявила, что причиной разлива 21 тыс. т топлива из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязненными оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки, общая площадь составила 180 тыс. кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.

В итоге суд обязал «Норникель» выплатить 146,1 млрд руб. компенсации. Вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала, что деньги будут направлены на поддержку экологических проектов Красноярского края.

Авторы
Михаил Юшков, Светлана Бурмистрова
«Норильский никель» компенсация ущерба Красноярский край
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