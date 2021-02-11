Власти потребовали у «Норникеля» ₽500 млн за пискулек, гоголей и крякв

Красноярские власти потребовали компенсацию за гибель особей и разрушение их жилищ, причиной чего стала авария в Норильске. В отправленном «Норникелю» списке оказались лапландский подорожник, юрок, лысуха, чирок-свистунок и гоголь

ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края потребовало от «Норильского никеля» возместить ущерб в размере почти 500 млн руб., который был причинен животным летом прошлого года в результате разлива дизельного топлива из хранилища ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что краевые власти потребовали от «Норильского никеля» добровольно возместить 494 млн руб. (около $7 млн по текущему курсу). Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии для млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России, охотничьих ресурсов, а также в целом для среды обитания объектов животного мира, отмечает пресс-служба.

В компании уточнили, что правительство Красноярского края предлагает возместить ущерб в течение 30 дней со дня получения требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды.

В распоряжении РБК оказался документ, адресованный местными властями генеральному директору Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) Сергею Липину, где представлен список животных, пострадавших в результате аварии. Его подлинность РБК подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.