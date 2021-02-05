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Авария с топливом в Норильске ,  
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Компенсацию от «дочки» «Норникеля» направят на экологические проекты

Норникель GMKN ₽25 132 -2,46% Купить
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: kremlin.ru)

Компенсацию в размере 146 млрд руб., которую по решению суда должна выплатить «дочка» «Норникеля» за разлив топлива в Норильске, направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер Виктория Абрамченко, такое заявление распространила ее пресс-служба.

«Важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь в Красноярском крае, на территории города Норильск», —  заявила Абрамченко, добавив, что будет лично за этим следить.

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Также вице-премьер отметила, что этот день стал судьбоносным для экологической повестки. По ее словам, в законодательство внесут изменения, которые «будут стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными».

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Во вторник, 5 февраля, Арбитражный суд Красноярского края обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) («дочка» «Норникеля») выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, который был причинен в результате разлива топлива в Норильске 29 мая 2020 года. Иск направило Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Причиненный вред в ведомстве оценили в размере 148 млрд руб. В «Норникеле» пообещали внимательно изучить постановление суда.

Ранее «Норникель» создал резерв в размере $2,1 млрд руб., из которого компания собиралась компенсировать часть ущерба. Сообщалось, что она будет зачислена в федеральный бюджет согласно внесенным в июле прошлого года поправкам в Бюджетный кодекс. При этом НТЭК сообщила, что на ликвидацию последствий аварии компания по состоянию на 22 января потратила около 4,8 млрд руб.

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