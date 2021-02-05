Компенсацию от «дочки» «Норникеля» направят на экологические проекты

Виктория Абрамченко (Фото: kremlin.ru)

Компенсацию в размере 146 млрд руб., которую по решению суда должна выплатить «дочка» «Норникеля» за разлив топлива в Норильске, направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер Виктория Абрамченко, такое заявление распространила ее пресс-служба.

«Важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь в Красноярском крае, на территории города Норильск», — заявила Абрамченко, добавив, что будет лично за этим следить.

Также вице-премьер отметила, что этот день стал судьбоносным для экологической повестки. По ее словам, в законодательство внесут изменения, которые «будут стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными».

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