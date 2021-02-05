Потанин назвал уроком решение суда о взыскании с «Норникеля» ₽146 млрд

По словам Потанина, «Норникель» усвоил урок с разливом топлива в Норильске и в ближайшие годы планирует потратить более 350 млрд руб. на вопросы экологии и промышленной безопасности

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Решение суда, который обязал «Норникель» выплатить 146,2 млрд руб. для возмещения вреда окружающей среде от разлива топлива в Норильске, стало уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества. Об этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил в эфире телеканала РБК.

Решение суда в первую очередь говорит о серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии, отметил предприниматель.

«Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — сказал он.

Потанин отметил, что компания выполняет поручения президента по устранению последствий аварии и восстановлению экосистемы и в ближайшие годы планирует потратить более 350 млрд руб. на вопросы экологии и промышленной безопасности.