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Авария с топливом в Норильске ,  
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Потанин назвал уроком решение суда о взыскании с «Норникеля» ₽146 млрд

По словам Потанина, «Норникель» усвоил урок с разливом топлива в Норильске и в ближайшие годы планирует потратить более 350 млрд руб. на вопросы экологии и промышленной безопасности
Норникель GMKN ₽25 324 -1,72% Купить
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Решение суда, который обязал «Норникель» выплатить 146,2 млрд руб. для возмещения вреда окружающей среде от разлива топлива в Норильске, стало уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества. Об этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил в эфире телеканала РБК.

Решение суда в первую очередь говорит о серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии, отметил предприниматель.

«Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — сказал он.

Потанин отметил, что компания выполняет поручения президента по устранению последствий аварии и восстановлению экосистемы и в ближайшие годы планирует потратить более 350 млрд руб. на вопросы экологии и промышленной безопасности.

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Александр Усс (слева) на месте разлива нефтепродуктов в Норильске

Авария на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» произошла 29 мая. Из разгерметизированного хранилища вылилось более 21 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в близлежащие реки. В Ростехнадзоре сообщили, что авария произошла из-за «слабых грунтов». Из-за них нагрузка на сваи перераспределилась, и они, а затем и свайное основание, которое просело под днищем резервуара, разрушились. Среди других причин аварии в ведомстве назвали некачественный контроль за эксплуатацией резервуара со стороны ответственных лиц, а также нарушение требований при проведении экспертизы промышленной безопасности.

По факту аварии были заведены уголовные дела. Росприроднадзор потребовал взыскать с компании компенсацию в размере 148 млрд руб. «Норникель» с этой суммой не согласился и предварительно оценил вред от разлива дизтоплива в семь раз ниже — в 21 млрд руб. В компании также заявили о готовности устранить последствия аварии за свой счет, оценив работы в 10 млрд руб.

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5 февраля суд обязал взыскать с «Норникеля» более 146 млрд руб. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, эти деньги будут направлены на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.

Автор
Виктория Полякова
Владимир Потанин «Норникель»
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