Потанин назвал уроком решение суда о взыскании с «Норникеля» ₽146 млрд
Решение суда, который обязал «Норникель» выплатить 146,2 млрд руб. для возмещения вреда окружающей среде от разлива топлива в Норильске, стало уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества. Об этом глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил в эфире телеканала РБК.
Решение суда в первую очередь говорит о серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии, отметил предприниматель.
«Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — сказал он.
Потанин отметил, что компания выполняет поручения президента по устранению последствий аварии и восстановлению экосистемы и в ближайшие годы планирует потратить более 350 млрд руб. на вопросы экологии и промышленной безопасности.