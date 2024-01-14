Wildberries — работникам: через неделю в Петербурге откроется новый склад

Wildberries после пожара откроет новый склад в Санкт-Петербурге

Маркетплэйс Wildberries планирует открыть новый склад в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании в приложении для сотрудников. Тест уведомления цитируют RT и телеграм-канал SHOT.

«В течение недели в Санкт-Петербурге будет открыт новый склад. Адрес и дату открытия сообщим дополнительно», — говорится в рассылке.

Склад Wildberries в поселке Шушары под Петербургом загорелся утром 13 января. Источник «Известий» сообщил, что часть сотрудников отправят на работу на склад в самом городе, а остальных уволят.

Огонь охватил 70 тыс. кв. м, пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Вечером того же дня в МЧС сообщили, что его площадь сократилась до 4 тыс. кв. м, ранг сложности понизили до второго.

«Фонтанка» и 78.ru сообщали об одной пострадавшей — она отравилась продуктами горения. Состояние девушки оценили как удовлетворительное.

Источник РБК, близкий к МЧС, говорил, что рассматриваются три версии пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем.