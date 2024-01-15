Wildberries: продавцы получат компенсации после пожара на складе в Шушарах

Wildberries рассказала о страховании сгоревшего склада и товаров

Фото: Антон Ваганов / Reuters

У маркетплейса Wildberries заключен договор о страховании товара на складе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, сообщила РБК пресс-служба компании.

«У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже сегодня [15 января] начнут получать компенсации», — рассказали представители.

В компании отказались разглашать информацию о страховании имущества Wildberries, заверив, что это не повлияет на обязательства перед партнерами.

Собеседник «Известий» в компании ранее сообщил, что на складе сгорели все товары. В Wildberries добавили, что вернут деньги покупателям и скроют с витрины товары со склада в Шушарах.

По оценке источника РБК на страховом рынке, ущерб от пожара может достичь 10–11 млрд руб.

Склад загорелся утром 13 января. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м, ему присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Открытое горение ликвидировали днем 14 января.

Пострадала одна девушка — она отравилась продуктами горения и ушибла локоть. По последним данным, компания не может связаться с 16 сотрудниками, которые находились на складе в момент пожара.

Источник РБК, близкий к МЧС, рассказал о трех предварительных версиях пожара — занесение источника огня извне, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем.