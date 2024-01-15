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Wildberries рассказала о страховании сгоревшего склада и товаров

Wildberries: продавцы получат компенсации после пожара на складе в Шушарах
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

У маркетплейса Wildberries заключен договор о страховании товара на складе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, сообщила РБК пресс-служба компании.

«У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже сегодня [15 января] начнут получать компенсации», — рассказали представители.

В компании отказались разглашать информацию о страховании имущества Wildberries, заверив, что это не повлияет на обязательства перед партнерами.

Собеседник «Известий» в компании ранее сообщил, что на складе сгорели все товары. В Wildberries добавили, что вернут деньги покупателям и скроют с витрины товары со склада в Шушарах.

По оценке источника РБК на страховом рынке, ущерб от пожара может достичь 10–11 млрд руб.

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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Склад загорелся утром 13 января. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м, ему присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Открытое горение ликвидировали днем 14 января.

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Пострадала одна девушка — она отравилась продуктами горения и ушибла локоть. По последним данным, компания не может связаться с 16 сотрудниками, которые находились на складе в момент пожара.

Источник РБК, близкий к МЧС, рассказал о трех предварительных версиях пожара — занесение источника огня извне, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем.

Теги
Wildberries компенсации маркетплейс Шушары новости
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