 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Wildberries назвала сроки начала выплат продавцам после пожара на складе

Wildberries с 15 января начнет выплаты компенсаций продавцам после пожара
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Маркетплейс Wildberries начнет выплаты компенсаций продавцам, чьи товары пострадали или были уничтожены в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге, с 15 января, сообщили «РИА Новости» в компании.

«Все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. <...> С 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января», — заявили в Wildberries.

Стали известны три версии пожара на складе Wildberries
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Склад компании в поселке Шушары под Петербургом загорелся утром 13 января. Огонь охватил 70 тыс. кв. м, пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Вечером того же дня в МЧС сообщили, что его площадь сократилась до 4 тыс. кв. м, ранг сложности понизили до второго.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ущерб Wildberries от пожара может достичь 10–11 млрд руб., что сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года, сообщил РБК источник на рынке.

После пожара ретейлер объявил о планах открыть новый склад в Санкт-Петербурге.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Wildberries пожары компенсация ретейлер
Материалы по теме
Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries
Общество
Wildberries заявила о соответствии сгоревшего склада всем требованиям
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Идеальная доступность: где жить в Москве, чтобы не стоять в пробках РБК и ПИК, 11:09
Глава Cosmos Hotel Group заявил о низком уровне зарплат в туризме Бизнес, 11:00
Скрытая угроза: как распознать и преодолеть пассивную агрессию Pro, 10:57
Умер Лев Рубинштейн Общество, 10:48
Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Киеву Политика, 10:42
Wildberries назвала сроки начала выплат продавцам после пожара на складе Бизнес, 10:19
Шольц оставил пневмопочту XIX века из опасений российских шпионов Политика, 10:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 10:07
В «Яндекс.Музыке» появились песни ушедших иностранных артистов Технологии и медиа, 10:00
Что такое ИИС-3 и как он будет работать Инвестиции, 10:00
Как быстро принять решение и не пожалеть: 20 советов — Fast Company Pro, 09:54
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 09:45
КНДР запустила баллистическую ракету Политика, 09:42
«Потерял высокий уровень». Что говорят о ЧЕ без российских фигуристов Спорт, 09:30