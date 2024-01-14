Wildberries назвала сроки начала выплат продавцам после пожара на складе

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Маркетплейс Wildberries начнет выплаты компенсаций продавцам, чьи товары пострадали или были уничтожены в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге, с 15 января, сообщили «РИА Новости» в компании.

«Все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. <...> С 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января», — заявили в Wildberries.

Склад компании в поселке Шушары под Петербургом загорелся утром 13 января. Огонь охватил 70 тыс. кв. м, пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Вечером того же дня в МЧС сообщили, что его площадь сократилась до 4 тыс. кв. м, ранг сложности понизили до второго.

Ущерб Wildberries от пожара может достичь 10–11 млрд руб., что сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года, сообщил РБК источник на рынке.

После пожара ретейлер объявил о планах открыть новый склад в Санкт-Петербурге.