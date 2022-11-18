Собянин пообещал начать выпуск «Москвича» на следующей неделе

Первоначально выпуск на «Москвиче» планировали начать в декабре, теперь производство могут запустить раньше, заявил мэр Москвы. Он счел, что в 2023 году завод может достичь прежних показателей выпуска до ухода Renault

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Российские бизнесмены заполнили большинство ниш после ухода из Москвы многих инвесторов, единственной проблемной отраслью стало производство автомобилей, заявил в интервью «РИА Новости» мэр столицы Сергей Собянин.

«Но уже на следующей неделе он [завод «Москвич»] начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там была Renault», — продолжил Собянин.

Через два-три года власти Москвы планируют запустить российскую платформу электромобилей.

Renault согласилась передать российские активы государству и московскому правительству в середине мая, производство на заводе компании в столице было остановлено на неделю в конце февраля из-за перебоев с поставками комплектующих, а в конце марта компания объявила о приостановке деятельности в России.

Как уточнил позднее Минпромторг, французский концерн передает долю в московском заводе АО «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») Москве, а его 68% в АвтоВАЗе перейдут Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ с опционом обратного выкупа. Renault сочла уход из России болезненным, но необходимым.

Власти Москвы запланировали выпускать «самые современные» модели машин, а позднее электромобили. Около месяца назад, в конце октября, Собянин говорил о планах запустить завод в декабре. Он отметил, что Москва могла бы стать центром автомобилестроения, для этого у города есть все компетенции. «Автотранспорт серьезно провалился в этом году», — признал он при этом.