Мантуров заявил о планах привлечь к выпуску «Москвичей» компании из Китая

К производству автомобилей на заводе «Москвич» планируется привлечь производителей из Китая, рассказал ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Есть два варианта [компаний]. Пока называть конкретных партнеров не буду, но действительно такая работа ведется», — сказал Мантуров.

19 мая «Ведомости» со ссылкой на свои источники» сообщили, что КамАЗ ведет переговоры с китайским автоконцерном JAC, чтобы выпускать автомобили на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве. Производство планируют начать не позднее четвертого квартала 2022 года. Принципиального решения о модели производства пока не принято, добавили источники. Также власти ведут переговоры с еще одной китайской компанией, но какой именно не сообщается.

16 мая Минпромторг сообщил о переходе российских активов группы Renault в госсобственность. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — правительству Москвы.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault. Основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода станет КамАЗ.

По словам Собянина, со временем на заводе начнут выпускать и электромобили. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказывал, что на заводе также планируют производить автомобили для такси и каршеринга.