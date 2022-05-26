Собянин пообещал выпускать «самые современные» модели «Москвичей»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Как потенциал Среднего Поволжья помогает наращивать туристический поток РБК+, 15:07
Турчак ответил Володину на замечание о частых поездах депутатов в Донбасс Политика, 15:04
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 14:56
Российская теннисистка проиграла во втором круге «Ролан Гаррос» Спорт, 14:49
Бородавко объяснил провал Вяльбе на выборах решением «подневольных людей» Спорт, 14:44
Борисов допустил временную «просадку» экспорта углеводородов из России Экономика, 14:42
Восемь признаков, что вы пьете слишком много кофе Pro, 14:38
Путин исключил импортозамещение как панацею ото всех бед Политика, 14:33
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 14:32
«Торпедо» продлило контракт с главным тренером после возвращения в РПЛ Спорт, 14:24
Турчак предложил создать в Донбассе свободную экономическую зону Политика, 14:22
Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Pro, 14:19
Путин заявил, что «воровство чужих активов» до добра не доводит Политика, 14:18
Путин пообещал «лакшери, но подороже» привыкшим к 600-м Mercedes Политика, 14:16
Общество ,  
0 

Собянин пообещал выпускать «самые современные» модели «Москвичей»

С нуля создать «отечественный автомобиль своими силами» невозможно, заявил мэр. По его словам, для этой работы возрожденному заводу «Москвич» потребуются международные партнеры
Москвич-2140 SL
Москвич-2140 SL (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Столичные власти не собираются выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России», передает ТАСС.

«Почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили», — сказал Собянин.

Он добавил, что для этой работы потребуются международные партнеры, «потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».

«Ведомости» узнали о планах собирать китайские авто под маркой «Москвич»
Бизнес
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В середине мая Минпромторг сообщил о переходе российских активов группы Renault в госсобственность. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту, завод «Рено Россия» — властям Москвы. При этом в Минпромторге отметили, что важным условием соглашения стал опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

На бывшем заводе Renault, как сообщил Собянин, возобновят производство «Москвичей». Основным технологическим партнером возрожденного предприятия станет КамАЗ.

По словам источников «Ведомостей», КамАЗ локализует на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве выпуск китайских автомобилей. По этому поводу он ведет переговоры со своим нынешним партнером — автоконцерном JAC, сообщил собеседник издания. Одновременно с этим московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но с каким именно, неизвестно, добавил источник.

Читайте на РБК Pro
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images В Китае заговорили о плановой экономике. Может ли страна к ней вернуться
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Складская недвижимость: ждать ли шторма в «тихой гавани»
Прогнозы
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении
Статьи

Материалы к статье
Авторы
Теги
Роман Котерев
«Москвич» Сергей Собянин
Материалы по теме
На бывшем заводе Renault начнут производство электромобиля «Москвич»
Бизнес
«Москвич» будет выпускать машины для такси и каршеринга Москвы и области
Общество
«Ведомости» узнали о планах собирать китайские авто под маркой «Москвич»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter