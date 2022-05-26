Собянин пообещал выпускать «самые современные» модели «Москвичей»

С нуля создать «отечественный автомобиль своими силами» невозможно, заявил мэр. По его словам, для этой работы возрожденному заводу «Москвич» потребуются международные партнеры

Москвич-2140 SL (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Столичные власти не собираются выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России», передает ТАСС.

«Почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили», — сказал Собянин.

Он добавил, что для этой работы потребуются международные партнеры, «потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».

В середине мая Минпромторг сообщил о переходе российских активов группы Renault в госсобственность. Доля в АвтоВАЗе отошла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту, завод «Рено Россия» — властям Москвы. При этом в Минпромторге отметили, что важным условием соглашения стал опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

На бывшем заводе Renault, как сообщил Собянин, возобновят производство «Москвичей». Основным технологическим партнером возрожденного предприятия станет КамАЗ.

По словам источников «Ведомостей», КамАЗ локализует на освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве выпуск китайских автомобилей. По этому поводу он ведет переговоры со своим нынешним партнером — автоконцерном JAC, сообщил собеседник издания. Одновременно с этим московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но с каким именно, неизвестно, добавил источник.