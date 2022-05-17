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Бизнес ,  
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Глава Renault назвал болезненным уход из России

При этом Жан-Доминик Сенар не исключил возобновления работы в стране, если ситуация улучшится. Ранее Минпромторг сообщал о возможности обратного выкупа автопроизводителем своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет

Решение об уходе французского автопроизводителя Renault с российского рынка было болезненным, заявил президент компании Жан-Доминик Сенар в интервью японскому телеканалу NHK.

«Это было очень болезненное решение, но я не знаю, когда будут сняты экономические санкции, поэтому это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников [в России]», — сказал он.

При этом Сенар не исключил возобновления работы в стране, если ситуация улучшится.

Помимо того, глава Renault предложил Nissan и Mitsubishi вместе выпускать электромобили.

Московский завод Renault был создан на базе бывшего ОАО «Москвич», выпуск автомобилей французского производителя там начался в 1998 году.

АвтоВАЗ наладит производство Renault Duster под брендом Lada
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Накануне Минпромторг сообщил о переходе российских активов Renault в госсобственность. Долю в АвтоВАЗе получил Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), завод «Рено Россия» — правительство Москвы. При этом в ведомстве указали на возможность обратного выкупа Renault своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault, а заместитель мэра Максим Ликсутов сообщил, что там смогут выпускать машины для московского такси и каршеринга.

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Елена Чернышова
Renault Россия
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