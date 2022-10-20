Собянин сообщил о планах запустить автозавод «Москвич» в декабре

Мэр отметил, что Москва могла бы стать центром электромобилестроения и что для этого у города есть все компетенции

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Власти Москвы планируют запустить автозавод «Москвич», которые ранее был российским производством Renault, в декабре, сообщил столичный мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

Он принял участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России — 2022». Перед началом пленарного заседания мэр и премьер-министр Михаил Мишустин ознакомились с экспозицией форума, одним из центральных элементов которой был стенд «Сделано в Москве».

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи Министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», — сообщил Собянин в докладе Мишустину.

Мэр отметил, что Москва могла бы стать центром электромобилестроения и что для этого у нее есть все компетенции.

Renault передала российские активы государству в мае. С февраля производство на заводе компании в Москве было остановлено из-за перебоев с поставками комплектующих, а в марте Renault объявила о приостановке работы в России.

Долю в московском заводе АО «Рено Россия» (бывшем «Автофрамос») получила Москва, а 68-процентная доля Renault в АвтоВАЗе перешла Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» с опционом обратного выкупа.

Как сообщил Собянин, на заводе Renault наладят производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». Столичные власти планируют производить здесь современные модели: сначала — классические автомобили, а в перспективе — электромобили. Но для этого, признал мэр, потребуются международные партнеры. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что власти планируют привлечь на проект китайских производителей.