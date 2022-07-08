Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA

Магазин IKEA в Химках, Московская область (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству в отношении компании IKEA, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей», — заявили там, пообещав использовать «весь доступный правовой инструментарий» для защиты прав и законных интересов россиян.

Роспотнебнадзор отметил, что, согласно закону «О защите прав потребителей», российские юрлица, которые действуют от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед клиентами в качестве изготовителей, импортеров или продавцов.

6 июля «Известия» сообщили, что «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила в Химкинский суд иск к IKEA, потребовав, чтобы компания частично возобновила импорт и производство мебели в России.

Шведская сеть закрыла магазины в России и Белоруссии 4 марта из-за военных действий на Украине и санкций, которые привели к сбоям в поставках. 15 июня компания объявила о сокращении масштаба бизнеса в России.

В конце июня IKEA открыла распродажу товаров для сотрудников магазина, а 5 июля — для всех желающих. В компании заявили, что все товары, которые есть в наличии, можно будет купить онлайн в течение нескольких недель. В офлайн-магазинах они не продаются. Однако в первый день распродажи на сайте компании произошел сбой, который объяснили техническими причинами.

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