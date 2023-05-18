Турбизнес предупредили о заканчивающихся местах в семейных отелях Сочи

На фоне снижения доступности зарубежного отдыха и роста цен в турецких отелях курорты Кубани в 2023 году ожидают рост числа туристов. В бюджетных семейных и люксовых отелях на лето уже забронирована большая часть номеров

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Популярные семейные отели на черноморском побережье и современные санатории забронированы на первую половину лета почти на 100%, рассказал РБК президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По данным союза, предварительные бронирования отелей на лето 2023 года на текущий момент выше уровня прошлого года на 10–15%. Кроме того, в этом году туристы активнее, чем в прошлом, бронируют гостиницы среднего ценового сегмента, в то время как пятизвездочные отели бронируют на 5% меньше год к году, говорит Уманский.

«Предварительные бронирования идут хорошо, в некоторых отелях уже нет мест по июль включительно», — отмечает и гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная. По ее словам, средств размещения не хватает на Черном и Каспийском море — в Сочи и на курортах Дагестана.

В Сочи на лето уже забронировано около 70–80% объектов, рассказывает председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. Спросом у туристов пользуются, по его словам, отели сегмента четыре и пять звезд, «в ряде объектов на многие даты уже нет мест». Высокая загрузка на лето наблюдается у гостиниц в центре Сочи, в Адлере, а также в поселке городского типа Сириус, но в окрестностях Сочи места еще есть в Лазаревском и далее по побережью в сторону Геленджика и Анапы, уточняет Богданов.

После снятия ковидных ограничений у россиян проявится «огромный отложенный спрос» на отдых, указывала ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Отложенный спрос на путешествия в последние несколько лет действительно есть, но таких туристов немного, говорит Ромашкин. Бюджет на путешествия сейчас ограничен в том числе из-за инфляции и роста цен, поэтому люди чаще выбирают недорогие отели на море, указывает Горин.

Куда россияне поедут отдыхать этим летом

В числе популярных внутренних направлений отдыха этим летом Уманский называет курорты Краснодарского края, Московскую область, Кавминводы, Абхазию и Крым. Бронировать летний отдых на курортах юга России и в Абхазии туристы начали в этом году «необычно рано»: скачок спроса туроператор «Дельфин» зафиксировал еще в январе — тогда продажи туров на лето на 60% превысили уровень продаж, который был в это же время год назад.

Курорты Краснодарского края — Сочи, Анапа, Геленджик, а также курорты Кавминвод — Кисловодск и Пятигорск — пользуются популярностью не только у клиентов туроператоров, но и у россиян, которые самостоятельно планируют путешествие на лето, следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей и гостиниц Ostrovok.ru. На разные даты в течение летнего сезона в средствах размещения Сочи доступно 16–17% от всего предложения, в Геленджике — 18–20%, в Кисловодске — 18–21%, в Анапе — 23–26%, а в Пятигорске — 35–39%, отмечает представитель Ostrovok.ru.

Как правило, места в отелях с уровнем сервиса пять звезд на курортах юга России туристы бронируют раньше, потому что их не так много, как средств размещения среднего ценового сегмента, уточнил РБК гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин. Снижения спроса на пятизвездочные отели на предстоящий летний сезон Ромашкин не видит, но подтверждает, что бюджетные номера в этом году бронируют лучше, чем год назад.

О дефиците качественных и современных отелей на юге России российские власти говорят давно: на это указывала, в частности, экс-глава упраздненного Ростуризма Зарина Догузова, когда летом 2021 года курорты юга России оказались «перегреты» после того, как на фоне ограничения международного авиасообщения спрос на отдых на черноморском побережье превысил предложение. В этом году внутренние направления также пользуются большим спросом в условиях удорожания зарубежного туризма, отсутствия прямых рейсов и трудностей с получением визы, добавляет Ромашкин.

По предварительным бронированиям в основном раскупают либо места в хороших бюджетных гостиницах, например семейные или стандартные номера, либо дорогие номера в пятизвездочных гостиницах, отмечает вице-президент РСТ и председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. То, что люди выкупают на лето люксовые и семейные номера, создает впечатление, что туристы снова начали бронировать отдых заранее, но это не совсем так, говорит Горин. «Глубина бронирования еще не вышла на допандемийный уровень», — уточняет эксперт, потому что у людей «пока еще нет окончательной уверенности в путешествии».

В целом на курортах Краснодарского края в 2023 году ожидается рост числа туристов, говорит Богданов и благодарит за это, в частности, «коллег из Турции, которые в этом году подняли цены на 30–40%, иногда даже на 70%, что сподвигло многих сограждан сделать выбор в пользу наших курортов».

Где отдыхали россияне прошлым летом В 2022 году на отдых в другой регион или город отправились 16% россиян — по данным ВЦИОМа, этот показатель стал рекордным с 2018 года. Так, в прошлом году на курортах Краснодарского края отдохнули 7% путешественников по России, еще 2% отправились в Крым. Петербург и Москву прошлым летом посетили по 11% россиян, Казань и Нижний Новгород выбрали по 6% отдыхающих, Алтай — 5%. За границей, в свою очередь, летом 2022 года отдохнули лишь 2% россиян, в то время как до пандемии, летом 2019 года, этот показатель доходил до 8%.

Что говорят власти Кубани о предстоящем летнем сезоне

К середине мая отели Краснодарского края на лето в среднем забронированы на 46% — на уровне прошлого года, рассказал РБК представитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Загрузка номерного фонда на черноморском побережье с июня по август чуть выше, чем в среднем по региону, — она составляет 64% (на уровне прошлого года). Отдых на побережье Азовского моря бронируют не так активно: пока на предстоящее лето в гостиницах заполнено 23% номеров, что на 3% ниже, чем в 2022 году.

На самом популярном курорте региона — Сочи — коллективные средства размещения на лето в среднем забронированы на 70%, свободные места еще есть, уточнили в пресс-службе администрации города-курорта. Наибольшим спросом у гостей Сочи летом пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление: так, уровень бронирований в санаториях и пансионатах с лечением на лето составляет более 80%, а в некоторых особенно популярных санаториях заполнено уже 90% — это, например, «Заполярье», «Фрунзе», «Металлург» и «Адлеркурорт», рассказывает представитель администрации Сочи.

Похожая картина и в Геленджике: как сообщили РБК в администрации города, к концу апреля в крупных средствах размещения на летние месяцы забронировано в среднем около 70% номеров: на июнь занято уже 73% от общего количества номерного фонда, на июль — 74%, на август — 67%. Свободные места в большинстве отелей и гостиниц имеются, но бронирование в администрации Геленджика планируют производить заранее: в первую очередь это касается средств размещения, расположенных на первой береговой линии в шаговой удаленности от моря.

Что происходит в Крыму

«Простой сезон мы не ожидаем, хотя выводы и прогнозы делать еще слишком рано», — сообщил РБК министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. На данный момент средства размещения в Крыму забронированы на лето на 20–30%, в прошлом году в это же время было забронировано 30–40% отелей, уточнил он.

У малого бизнеса — мини-гостиниц, хостелов и гостевых домов до 50 номеров — сейчас занято лишь около 30% номеров, это на 20% ниже, чем в прошлом году, указывает Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма (в нее входят более 30 средств размещения и 170 физических лиц, занимающихся приемом туристов).

Турпоток в Крым снижался на протяжении 2022 года после того, как аэропорт Симферополя вместе с другими аэропортами юга России был закрыт в конце февраля из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине». Основная часть приезжающих в Крым, по данным местного минкурортов, добирались на полуостров на автомобильном транспорте (в 2021 году их доля составила около 60% от всего потока), треть добиралась на самолетах, а остальные — на поездах. Но закрытое авиасообщение и нехватка билетов на поезда уже летом повлияли на турпоток: в июне прошлого года отели Крыма были заполнены лишь наполовину.

Помимо проблем с авиаперелетами осенью в Крыму возникли сложности и с сухопутным сообщением. В начале октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв, который разрушил два пролета автомобильной части и повредил железнодорожную инфраструктуру. Транспортное сообщение восстановили достаточно быстро, поэтому взрыв не спровоцировал значительного спада турпотока в регион, указывал Волченко. В феврале 2023 года Крымский мост полностью открыли для движения автомобилей по всем полосам. Железнодорожную часть Крымского моста полностью восстановили к 5 мая 2023 года.

«На фоне логистических проблем в 2022 году турпоток снизился на 25% по отношению к 2021-му — рекордному по всем показателям году за всю российскую и постсоветскую историю Крыма», — вспоминает Волченко. В этом году, как и в прошлом, для крымской туриндустрии на фоне временной приостановки авиасообщения остается актуальным вопрос логистики, добавляет министр. Сейчас около 70% пассажиров и туристов добираются на полуостров на автомобилях и автобусах, а еще 30% едут на поезде. По словам Волченко, перед предстоящим летним сезоном по сравнению с прошлым годом увеличилось количество поездов, в том числе ежедневно следующих из Москвы, а также стало значительно больше пунктов досмотра на Крымском мосту для обеспечения безопасности движения.

Но потребители от этих сложностей, с которыми столкнулся бизнес, только выиграют, поскольку ценовые предложения у Крыма «точно более лояльные», чем в прошлом году и в сравнении с другими туристическими направлениями, уверяет Волченко. По его словам, многие средства размещения в Крыму снижают цены до 30%, проводят акции и делают пакетные предложения, чтобы увеличить загрузку. Но загрузка отелей вряд ли выйдет на уровень 2019 года из-за «приграничной зоны специальной военной операции и доступности Крыма», сетует Стамбульникова.