Российские регионы отчитались о росте числа туристов в майские праздники

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В регионах России зафиксировано увеличение туристического потока на майских праздниках в сравнении с прошлым годом. Так, Алтайский край посетили 85 тыс. человек, сообщило барнаульское издание «Толк» со ссылкой на начальника управления края по развитию туризма Евгения Дешевых.

Турпоток превысил предыдущие показатели за аналогичный период на 12%. По данным Дешевых, в регионе в этом году в целом увеличились и турпоток, и объем оказанных услуг в туризме.

Аналогичный рост турпотока в прошедшие праздники зафиксирован в Калининграде. Региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился данными, что в сравнении с прошлым годом число гостей региона увеличилось на 12,5%, с 57 тыс. до 64 тыс. (в период с 29 апреля по 9 мая).

Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что город в майские праздники посетили 770 тыс. человек (500 тыс. туристов и 200 тыс. экскурсантов — тех, кто приехал в город на один день). За аналогичный прошлогодний период в городе побывали 560 тыс. человек.

В Краснодарском крае турпоток увеличился на 3% в сравнении с предыдущим годом. Пресс-служба администрации края уточнила, что 500 тыс. гостей в начале текущего месяца отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, передает «РБК Краснодар». Еще 200 тыс. человек посетили регион одним днем. За 2022-й было зафиксировано 680 тыс. отдыхающих. Самыми востребованными направлениями в этом году стали Сочи, Анапа и Геленджик.

С начала специальной военной операции на Украине остаются закрытыми 11 аэропортов на юге и в центре России. На фоне ограничений авиасообщения РЖД в прошлом году ввели на южном направлении дополнительные 1,7 тыс. вагонов, а на калининградском направлении увеличили квоту на число пассажиров с 250 до 300 человек.