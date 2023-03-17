«Аэрофлот» начнет продавать билеты на курорты через туроператора

«Аэрофлот» и «Библио-Глобус» подписали контракт, согласно которому авиакомпания начнет предоставлять туроператору места на своих рейсах для пассажиров, приобретающих туры. Компания планирует перевезти 9 млн туристов за три года

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

«Аэрофлот» и крупнейший в России туроператор «Библио-Глобус» подписали трехлетний договор о реализации долгосрочной программы перевозок: авиакомпания предоставит туроператору блоки мест на своих рейсах для перевозки пассажиров и багажа, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

«Полетная программа в рамках сотрудничества с «Библио-Глобусом» будет включать в себя в общей сложности 60 международных и внутренних направлений. Для развития маршрутной сети «Аэрофлот» намерен широко использовать туристический потенциал уже сформированных хабов в Санкт-Петербурге и Красноярске, а также недавно открытых региональных баз в Сочи, Минеральных Водах и других туристических кластерах России», — подчеркнули в пресс-службе.

Всего в рамках контракта «Аэрофлот» планирует перевезти примерно 9 млн туристов, а уже в 2023 году, как предполагается, «Библио-Глобусу» передадут не менее 2,6 млн мест. «Если брать прогнозируемый пассажиропоток «Аэрофлота» на 2023 год, то на долю туристов придется 12-15% <...> «Библио-Глобус» платит фиксированную стоимость за каждое кресло. Для нас это выгодный контракт. Это десятки миллиардов рублей дополнительной гарантированной выручки в год», — уточнили в компании.

Всего авиакомпания планирует открыть 33 зарубежных направления полетов, в том числе:

Из Москвы — в Бангкок, Пхукет, Гоа, Коломбо, Мале, Сейшелы, Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, Дубай, Хургаду, Шарм-эш-Шейх;

— в Бангкок, Пхукет, Гоа, Коломбо, Мале, Сейшелы, Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, Дубай, Хургаду, Шарм-эш-Шейх; Из Сочи — в Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, Дубай;

— в Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, Дубай; Из Екатеринбурга — в Стамбул, Анталью,

Гоа;

— в Стамбул, Анталью, Гоа; Из Санкт-Петербурга — в Стамбул,

Анталью;

— в Стамбул, Анталью; Из Красноярска, Новосибирска и Владивостока — в Бангкок, на Пхукет;

— в Бангкок, на Пхукет; Из Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Минеральных Вод — в Анталью.

Внутри России авиакомпания планирует открыть 27 направлений из разных городов России в Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

«Библио-Глобус» — единственный туроператор, который входил в рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes в 2021 году: компания занимала 174-е место рейтинга с выручкой 59,5 млрд руб. В том же году аэропорт Шереметьево приобрел 75% туроператора за 410 млн руб. В июне 2022 года «Библио-Глобус» сообщал об отправке на отдых более 528 тыс. туристов с начала года. До пандемии COVID-19 туроператор, согласно данным Thomas Cook, обслуживал в год около 3 млн туристов, из них половина отдыхала в России.

Как указал заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин, на фоне изменений условий рынка авиаперевозок для российских авиакомпаний, «связанных с ограничением доступа к высокодоходным глобальным рынкам», основным драйвером развития сети «Аэрофлота» становятся туристические направления.

«Сотрудничество с крупнейшим участником российской туриндустрии позволит быстро развернуть объемную маршрутную сеть, предоставив нашим пассажирам оптимальный по соотношению цены и качества туристический продукт. Активизация полетов по туристическим направлениям позволит максимально интенсивно использовать парк воздушных судов «Аэрофлота», — отметил Чиханчин.

После начала российской военной операции на Украине западные страны, в том числе ЕС и США, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также потребовали вернуть все воздушные суда, взятые в лизинг. В декабре 2022 года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил в интервью РБК, что 13 из 357 самолетов авиакомпании арестовано за рубежом. В то же время он отмечал, что стоимость авиабилетов в России в 2022 году осталась на уровне последних двух лет и даже сократилась на 6,5% относительно 2019 года.

Помимо этого, из-за спецоперации 11 аэропортов на юге России, включая такие крупные, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа и Геленджик, приостановили свою работу.

Тем не менее уже в октябре вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил, что с начала 2022 года поездки по России выросли на 10% по физическим измерениям и на 20% по потраченным на путешествия суммам. «Мы связываем это с постковидным восстановительным ростом. А вот что будет с внутренним туризмом в свете последних событий — покажет только следующий год. Максимальный процент прироста в этом году показал Дагестан: свыше 40%», — отмечал Ромашкин.