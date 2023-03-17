«Аэрофлот» начнет продавать билеты на курорты через туроператора

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Деньги выбросили из окна московского ЖК. Видео Общество, 13:05
И тебя посчитали: как бизнес-мониторинг влияет на малый бизнес РБК +, 13:04
Неизвестные ограбили банк в Новосибирске на ₽4 млн Общество, 13:04
Ветер сорвал крыши с жилых домов в Норильске Общество, 13:01
Rzeczpospolita узнала, что «шпионили для России» в Польше не россияне Политика, 13:00
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:59
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 12:37
Посмотри, как в b2c: что перенять для улучшения клиентского опыта в b2b Pro, 12:35
Словакия согласилась передать Украине истребители МиГ-29 Политика, 12:35
Как правильно рассчитать налог с продажи земельного участка Недвижимость, 12:33
Как электронные торговые площадки конкурируют с маркетплейсами РБК +, 12:27
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 12:12
Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон Политика, 12:11
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

«Аэрофлот» начнет продавать билеты на курорты через туроператора

«Аэрофлот» начнет продавать билеты на курорты через туроператора «Библио Глобус»
«Аэрофлот» и «Библио-Глобус» подписали контракт, согласно которому авиакомпания начнет предоставлять туроператору места на своих рейсах для пассажиров, приобретающих туры. Компания планирует перевезти 9 млн туристов за три года
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

«Аэрофлот» и крупнейший в России туроператор «Библио-Глобус» подписали трехлетний договор о реализации долгосрочной программы перевозок: авиакомпания предоставит туроператору блоки мест на своих рейсах для перевозки пассажиров и багажа, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

«Полетная программа в рамках сотрудничества с «Библио-Глобусом» будет включать в себя в общей сложности 60 международных и внутренних направлений. Для развития маршрутной сети «Аэрофлот» намерен широко использовать туристический потенциал уже сформированных хабов в Санкт-Петербурге и Красноярске, а также недавно открытых региональных баз в Сочи, Минеральных Водах и других туристических кластерах России», — подчеркнули в пресс-службе.

Всего в рамках контракта «Аэрофлот» планирует перевезти примерно 9 млн туристов, а уже в 2023 году, как предполагается, «Библио-Глобусу» передадут не менее 2,6 млн мест. «Если брать прогнозируемый пассажиропоток «Аэрофлота» на 2023 год, то на долю туристов придется 12-15% <...> «Библио-Глобус» платит фиксированную стоимость за каждое кресло. Для нас это выгодный контракт. Это десятки миллиардов рублей дополнительной гарантированной выручки в год», — уточнили в компании.

Всего авиакомпания планирует открыть 33 зарубежных направления полетов, в том числе:

  • Из Москвы — в Бангкок, Пхукет, Гоа, Коломбо, Мале, Сейшелы, Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, Дубай, Хургаду, Шарм-эш-Шейх;
  • Из Сочи — в Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, Дубай;
  • Из Екатеринбурга — в Стамбул, Анталью,
    Гоа;
  • Из Санкт-Петербурга — в Стамбул,
    Анталью;
  • Из Красноярска, Новосибирска и Владивостока — в Бангкок, на Пхукет;
  • Из Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Минеральных Вод — в Анталью.

Внутри России авиакомпания планирует открыть 27 направлений из разных городов России в Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

«Библио-Глобус» — единственный туроператор, который входил в рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes в 2021 году: компания занимала 174-е место рейтинга с выручкой 59,5 млрд руб. В том же году аэропорт Шереметьево приобрел 75% туроператора за 410 млн руб.

В июне 2022 года «Библио-Глобус» сообщал об отправке на отдых более 528 тыс. туристов с начала года. До пандемии COVID-19 туроператор, согласно данным Thomas Cook, обслуживал в год около 3 млн туристов, из них половина отдыхала в России.

Читайте на РБК Pro
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира
Не спорткар, а признание: как понять, чего вы хотите на самом деле
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB

Как указал заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин, на фоне изменений условий рынка авиаперевозок для российских авиакомпаний, «связанных с ограничением доступа к высокодоходным глобальным рынкам», основным драйвером развития сети «Аэрофлота» становятся туристические направления.

«Сотрудничество с крупнейшим участником российской туриндустрии позволит быстро развернуть объемную маршрутную сеть, предоставив нашим пассажирам оптимальный по соотношению цены и качества туристический продукт. Активизация полетов по туристическим направлениям позволит максимально интенсивно использовать парк воздушных судов «Аэрофлота», — отметил Чиханчин.

После начала российской военной операции на Украине западные страны, в том числе ЕС и США, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также потребовали вернуть все воздушные суда, взятые в лизинг. В декабре 2022 года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил в интервью РБК, что 13 из 357 самолетов авиакомпании арестовано за рубежом. В то же время он отмечал, что стоимость авиабилетов в России в 2022 году осталась на уровне последних двух лет и даже сократилась на 6,5% относительно 2019 года.

Помимо этого, из-за спецоперации 11 аэропортов на юге России, включая такие крупные, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа и Геленджик, приостановили свою работу.

Тем не менее уже в октябре вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил, что с начала 2022 года поездки по России выросли на 10% по физическим измерениям и на 20% по потраченным на путешествия суммам. «Мы связываем это с постковидным восстановительным ростом. А вот что будет с внутренним туризмом в свете последних событий — покажет только следующий год. Максимальный процент прироста в этом году показал Дагестан: свыше 40%», — отмечал Ромашкин.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
туризм курорты «Библио Глобус» Аэрофлот
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Туроператоры сообщили, что запланированный безвиз с Ираном не ввели
Общество
В АТОР сообщили о падении турпотока из России в Европу на 95%
Общество
В АТОР объяснили условия для начала безвизовых поездок в Китай
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter