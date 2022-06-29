В июне отели Крыма оказались заполнены лишь наполовину

В первый летний месяц загрузка отелей Крыма оказалась на треть меньше, чем годом ранее. Закрытие аэропорта Симферополя усложнило логистику, и, несмотря на снижение цен в отелях, туристы переключаются на более доступные курорты

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Количество постояльцев в отелях Крыма в июне 2022 года снизилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя загрузка объектов размещения в Крыму в июне составляет 50%, сообщили РБК в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. Год назад, в июне 2021-го, крымские гостиницы и другие средства размещения в среднем были заполнены более чем на 80%, сообщалось на сайте министерства. Абсолютных цифр по числу гостей в отелях чиновники не приводят, но уточняют: статистика учитывает как все классифицированные гостиницы (от одной до пяти звезд), так и объекты «без звезд» (всего в Крыму более 10 тыс. средств размещения).

Турпоток в Крым начал снижаться еще в начале года. В январе—марте этого года, по информации Росстата, количество постояльцев в средствах размещения оказалось почти на 35% ниже, чем годом ранее, — всего 185,7 тыс. человек. В мае этого года на полуостров приехали около 330 тыс. отдыхающих — на 37% меньше, чем в мае 2021-го, когда турпоток поставил 30-летний рекорд (520 тыс. человек).

Параллельно со снижением загрузки в крымских гостиницах упала и стоимость проживания. Цены на размещение сейчас ниже в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, отметил представитель минкурортов Крыма.

Почему снизился турпоток

Крым традиционно входит в число наиболее популярных у россиян мест отдыха: по данным ВЦИОМа, среди граждан, которые отдыхали в другом регионе России за последние пять лет, большинство чаще всего посещали Краснодарский край и Крым — 31 и 9% опрошенных соответственно.

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За весь 2021 год Крым принял рекордное количество туристов — 9,5 млн человек. Турпоток в прошлом году на 25% превышал уровень допандемийного 2019 года, который, в свою очередь, был рекордным за весь постсоветский период, когда в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов.

Но с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине, Росавиация ввела ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России, в том числе в аэропорт Симферополя. Ограничения неоднократно продлевались и действуют как минимум до 6 июля.

Заполняемость отелей в Крыму падает, потому что туристам не на чем добираться, отмечал еще в мае Альянс туристических агентств: аэропорт Симферополя временно закрыт, туристам из отдаленных регионов ехать на курорт на автомобиле «долго и далеко», а билетов на поезда всем желающим не хватает. Поезда могут обеспечить только 39% совокупного железнодорожного и авиатрафика, который был в прошлом году, указывали представили турфирм и просили запустить в Крым дополнительные составы. Билетов на поезда на летний сезон действительно не хватает, признавал и министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Основная часть туристов, впрочем, добираются до Крыма на автомобилях. По данным минкурортов Крыма, в прошлом году 60% гостей приехали на полуостров на автомобилях и автобусах, 32% — на самолетах, а на поезде — лишь 8% туристов.

Количество автомобильных и железнодорожных поездок в первый месяц лета выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняет представитель минкурортов Крыма. По его мнению, турпоток будет «непременно расти, вполне вероятно, он восстановится к уровню прошлого года».

Что говорят отельеры и турфирмы

Про снижение загрузки до 50% РБК заявил и Сергей Маковей, председатель Крымской гостиничной ассоциации (объединяет около 100 классифицированных отелей). У малого бизнеса — мини-гостиниц, хостелов, гостевых домов до 50 номеров — сейчас занято лишь около 30% номеров, а в Севастополе — только 25%, указывает Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма (в нее входят более 30 средств размещения и 170 физических лиц, занимающихся приемом туристов).

В прошлом году в мини-отели, которые были подключены к программе кешбэка, позволявшей туристам при определенных условиях вернуть часть стоимости поездки, были загружены на 100%, напоминает Стамбульникова. Наибольший спад по загрузке отелей наблюдается на востоке и западе Крыма.

С февраля по июнь 2022 года около 7 тыс. бронирований были отменены, но затем большая часть из них была восстановлена, сообщил РБК гендиректор ялтинского пятизвездочного курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. По его словам, на данный момент отель загружен на 90%, уровень бронирований сопоставим с прошлым годом.

Крымские отели дают скидки, но они мало повлияли на загрузку, поскольку туристам трудно добраться, билетов на поезда не хватает, отмечает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Перевозку поездами увеличили в два раза, но этого мало, надо было увеличивать в десять раз», — полагает эксперт.

Как прошел июнь в Краснодарском крае

В Краснодарском края, где с конца февраля также временно закрыты аэропорты курортов Анапы, Геленджика и Краснодара, турпоток остается на уровне прошлого года, уточнили в пресс-службе губернатора Вениамина Кондратьева. С января по середину мая 2022 года курорты Кубани посетили более 4,5 млн человек, из них 2,2 млн отдохнули в Сочи, 580 тыс. — в Геленджике, 560 тыс. — в Анапе.

На текущий момент средства размещения черноморского побережья заполнены на 70%, на азовском побережье — на 63%. На летний сезон на черноморском побережье забронировано также 70% номеров, а на азовском — 40%. По итогам года Краснодарский край рассчитывает принять 17 млн туристов, из них 8 млн — за три летних месяца, как и в предыдущем году.

В департаменте курортов и туризма Сочи сообщили, что с начала года по 15 июня курорт посетили 2,57 млн человек (почти столько же — 2,52 млн человек — было в прошлом году). Курорты Сочи на июль—август в среднем забронированы на 78%, санатории и пансионаты для лечения — на 90–100%.

В Геленджике с начала года отдохнули около 770 тыс. человек, что практически на 2% больше, чем в предыдущем году. Крупные средства размещения загружены на 70%, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.