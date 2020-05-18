ФАС с начала карантина увеличила число проверок по делам о картелях

В апреле — начале мая число внеплановых проверок по делам о картелях и других антиконкурентных соглашениях оказалось выше, чем за тот же период 2019 года. Но проводить проверки в условиях ограничений стало сложнее, признала ФАС

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы провели в апреле — начале мая более 30 внеплановых проверок по делам о картелях и других антиконкурентных соглашениях, рассказал РБК начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. За тот же период 2019 года было проведено 24 проверки. По словам Тенишева, количество проверок увеличилось и их число будет возрастать, поскольку раньше проверки на соблюдение антимонопольного законодательства могли инициировать только ФАС и ее территориальные органы, а после появления постановления правительства № 438 (было принято в начале апреля) — также Генпрокуратура и прокуроры. Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил органам власти приостановить до 1 мая проведение проверок за исключением тех, основанием для которых является «причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и т.п».

Проводить проверки стало сложнее из-за пандемии, признает чиновник. В частности, из-за ограничения передвижения между регионами практически все субъекты Федерации ввели правило, что любой, кто приезжает из Москвы, должен пройти 14-дневный карантин. Кроме того, значительная часть компаний перешла на удаленку или приостановила свою деятельность. «Мы вынесли приказ о проведении проверки условного ООО «Ромашка», пришли в офис, а там только охранник, все сотрудники работают в удаленном доступе. Домой мы зайти и проверить кого-то не можем», — пояснил Танишев. По его словам, примерно при половине проверок, которые служба проводила в последнее время, проверять было некого. Но как только карантин прекратится, ФАС рассчитывает возобновить многие проверки, сообщил Тенишев.

Он подчеркнул, что ведомство стало более гибким, нашло новые возможности для выявления нарушений. В частности, ФАС начала активно проверять рынок онлайн-торговли и мониторить закупки на электронных торговых площадках. «Мы занимались [подобным мониторингом] и раньше, но не так интенсивно. Сейчас восполняем невозможность выехать, скопировать документы подобными форматами», — сообщил чиновник, не уточнив, есть ли у этой работы какие-то результаты.

Тенишев отметил, что потребителям важно, чтобы товар не оказался в дефиците и чтобы продавался по приемлемой цене. «Все антимонопольные расследования ведутся месяцами, годами, поэтому мы переориентировались в большей степени на превентивный контроль. Если видим какие-то подозрительные факты, стараемся, не дожидаясь, пока возникнет дефицит, сговоры, резкие скачки цен, выдать предостережение. Многие, у кого совесть не чиста, корректируют свое поведение», — рассказал он.