ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»

Регулятор счел информацию об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов» не полной, противоречащей действующим тарифам и способной ввести клиентов в заблуждение. В банке пообещали исправить ситуацию

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о размещении на сайте банка информации об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов». В ФАС отметили, что эта информация может вводить потребителей в заблуждение, является не полной и противоречит действующим тарифам банка.

В ходе проверки антимонопольщики выявили применение неединообразного подхода при раскрытии сведений об отдельных условиях функционирования беспроцентного периода этой кредитной карты. «Так, Альфа-банк делал акценты на необходимости успеть погасить всю задолженность в рамках 100 дней льготного периода в качестве ключевого требования, исполнение которого заемщиком позволяет пользоваться заемными средствами без процентов», — говорится в сообщении.

При этом кредитная организация не раскрывала в полной мере условия о необходимости своевременного внесения минимальных платежей, а также негативные последствия из-за просрочки, добавили в ФАС.