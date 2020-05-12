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ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»

Регулятор счел информацию об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов» не полной, противоречащей действующим тарифам и способной ввести клиентов в заблуждение. В банке пообещали исправить ситуацию
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о размещении на сайте банка информации об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов». В ФАС отметили, что эта информация может вводить потребителей в заблуждение, является не полной и противоречит действующим тарифам банка.

В ходе проверки антимонопольщики выявили применение неединообразного подхода при раскрытии сведений об отдельных условиях функционирования беспроцентного периода этой кредитной карты. «Так, Альфа-банк делал акценты на необходимости успеть погасить всю задолженность в рамках 100 дней льготного периода в качестве ключевого требования, исполнение которого заемщиком позволяет пользоваться заемными средствами без процентов», — говорится в сообщении.

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При этом кредитная организация не раскрывала в полной мере условия о необходимости своевременного внесения минимальных платежей, а также негативные последствия из-за просрочки, добавили в ФАС.

Как отметил регулятор, такой подход мог привести к формированию ложного впечатления о том, что несвоевременное внесение минимальных платежей может привести лишь к прекращению беспроцентного периода. «Однако в действительности это влекло за собой и начисления процентов за пользование кредитными средствами с первого дня беспроцентного периода. Таким образом потребитель, просрочив оплату минимального платежа в любой из декларируемых банком 100 дней беспроцентного периода, был вынужден оплачивать проценты по кредиту, начисленные с первого дня предоставления услуги», — пояснили в ФАС.

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В связи с выявленными нарушениями антимонопольная служба 7 мая выдала банку предупреждение, которое должно быть исполнено в течение 30 календарных дней. Как заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров, в установленный срок Альфа-банку необходимо раскрыть на своем сайте сведения о полных условиях кредитной карты «100 дней без процентов», привести их к единообразному способу подачи информации, а также внести необходимые изменения в типовые формы договоров. Кроме того, сотрудники банка должны будут уведомить о таких условиях клиентов, которые оформили эту кредитную карту ранее, добавил Кашеваров.

«Мы внимательно изучили предупреждение ФАС и в ближайшее время внесем необходимые изменения в информацию на сайте банка, а также проинформируем клиентов о новых формулировках», — сообщил РБК директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

Авторы: Михаил Юшков, Юлия Кошкина
Теги: ФАС, Альфа-банк, недобросовестная конкуренция
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