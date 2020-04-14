Генпрокурор поручил реагировать на завышение цен на гречку и сахар

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 12:26
Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина Политика, 20:58 Тест на антитела к коронавирусу появится в лабораториях в течение 10 дней Общество, 20:57 Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб. Экономика, 20:45 Ученые сообщили о возможности первого заражения COVID-19 от трупа Общество, 20:36 Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях Общество, 20:33 РФС запустил онлайн-сервис для дистанционного обучения судей Спорт, 20:31 В «зеленом» тренде: как бизнес следует целям устойчивого развития Зеленая экономика, 20:13  Как индустрии выживают в период пандемии Стиль, 20:07 В России зафиксировали 29-кратный рост покупок товаров для пикника Общество, 20:07 В Италии зафиксировали самый низкий суточный прирост зараженных за месяц Общество, 20:04 «Глупая игра». Виталик Бутерин раскритиковал идею майнинга на смартфонах Крипто, 20:03 В Москве оштрафовали проживающего с носителем COVID-19 за поход в магазин Общество, 19:55 Отстраненного за расистское высказывание пилота NASCAR уволили из команды Спорт, 19:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля Общество, 19:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

Генпрокурор поручил реагировать на завышение цен на гречку и сахар

Фото: Андрей Любимов / РБК

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на сведения о завышении цен на социально значимую продукцию, в том числе муку, гречу и сахар, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ретейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории», — сообщили в ведомстве.

Росстат сообщил о росте цен на сахар за март на 13,5%
Общество

Как отметили в Генпрокуратуре, в России для предупреждения распространения коронавируса установлен мораторий на плановые и внеплановые проверки в 2020 году со стороны контролирующих органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). При этом прокуратура и ФАС выработали порядок взаимодействия при поступлении в надзорные органы информации о завышении поставщиками и производителями цен на социально значимые товары, сообщили в ведомстве.

Как стало известно ранее, из-за пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен. Поднять цены на 20% они предлагают на чай, кофе и какао, которые в основном импортируются в Россию. Кроме того, цена закупки макаронных изделий может вырасти на 5–15%, а себестоимость хлеба — до 7%.

Однако, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, торговые сети уже сообщили, что откажутся от наценки на социально значимые товары, в том числе на хлеб, поэтому покупатели могут и не увидеть изменений.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, генпрокуратура, товары, Генпрокуратура России
Материалы по теме
Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек
Бизнес
Ретейлеры предупредили о росте цен у поставщиков продуктов
Бизнес
Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter