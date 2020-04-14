Генпрокурор поручил реагировать на завышение цен на гречку и сахар

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на сведения о завышении цен на социально значимую продукцию, в том числе муку, гречу и сахар, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ретейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в Генпрокуратуре, в России для предупреждения распространения коронавируса установлен мораторий на плановые и внеплановые проверки в 2020 году со стороны контролирующих органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). При этом прокуратура и ФАС выработали порядок взаимодействия при поступлении в надзорные органы информации о завышении поставщиками и производителями цен на социально значимые товары, сообщили в ведомстве.

Как стало известно ранее, из-за пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен. Поднять цены на 20% они предлагают на чай, кофе и какао, которые в основном импортируются в Россию. Кроме того, цена закупки макаронных изделий может вырасти на 5–15%, а себестоимость хлеба — до 7%.