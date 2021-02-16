WSJ узнала о начале переговоров США и Германии по «Северному потоку – 2»

Строительство трубопровода «Северный поток-2» (Фото: Jens Buettner / AP)

Вашингтон пересматривает свою политику относительно трубопровода «Северный поток-2» и уже начал переговоры с Берлином по поводу будущего проекта, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В числе прочих вопросов обсуждаются угрозы санкций против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода, передает издание, ссылаясь при этом на слова немецкого чиновника.

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