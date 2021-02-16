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Псаки заявила о неизменности позиции США по «Северному потоку-2»

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Джен Псаки
Джен Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Позиция США по отношению к проекту «Северный поток — 2» не изменилась. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша позиция по «Северному потоку — 2» была ясной и остается неизменной», сказала Псаки.

Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее назвал этот проект плохой сделкой, которая разделяет Европу, делая Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией. Также Байден считает, что сделка идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности. Представитель Белого дома добавила, что США продолжают следить за реализацией проекта, не исключив введения новых санкций.

Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»
Бизнес
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон уже приступил к переговорам с Берлином по поводу будущего проекта. При этом также обсуждаются как возможные санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода, так и их отсутствие, пишет издание.

Представитель Госдепартамента в разговоре с изданием уточнил, что администрация будет отслеживать работы по завершению строительства и сертификации газопровода и принимать решение о введении санкций.

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В конце января судно-трубоукладчик «Фортуна» приступило к работам по завершению строительства газопровода, который готов более чем на 90%, а 6 февраля приступило к укладке труб в датских водах, где находится большая из недостроенной части проекта.

США системно выступают против реализации проекта. В конце 2019 года, когда страной руководил Дональд Трамп, были введены первые санкции против «Северного потока-2», из-за чего строительство приостановилось. В январе администрация Трампа ввела санкции против «Фортуны». В Германии американские санкции считают неуместными.

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