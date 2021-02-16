Псаки заявила о неизменности позиции США по «Северному потоку-2»

Джен Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Позиция США по отношению к проекту «Северный поток — 2» не изменилась. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша позиция по «Северному потоку — 2» была ясной и остается неизменной», сказала Псаки.

Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее назвал этот проект плохой сделкой, которая разделяет Европу, делая Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией. Также Байден считает, что сделка идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности. Представитель Белого дома добавила, что США продолжают следить за реализацией проекта, не исключив введения новых санкций.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон уже приступил к переговорам с Берлином по поводу будущего проекта. При этом также обсуждаются как возможные санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода, так и их отсутствие, пишет издание.