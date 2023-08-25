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Война санкций ,  
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Heineken продала бизнес производителю «Прелести» и «Дихлофоса»

Heineken объявила о продаже российского бизнеса производителю парфюмерии Arnest
Сюжет
Война санкций
Heineken заявила, что не вернется в Россию и не будет выдавать лицензии на производство продукции под своими брендами. Российская компания из Невинномысска получила бизнес голландского производителя за 1€
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Голландская пивоваренная компания Heineken объявила о завершении сделки по продаже своего российского подразделения компании Arnest Group. Эта компания производит средства для волос «Прелесть», репелленты «Дихлофос», освежители воздуха Symphony, крем для обуви «Дивидик» и дезодоранты Deonica.

«Цена покупки бизнеса Heineken Russia составляет 1€ за 100% акций.
Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам», — сообщили в компании. Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов.

Heineken заявила, что в течение полугода свернет выпуск в России продукции под брендом Amstel (продукция под маркой Heineken не выпускается в России с 2022 года). Голландская компания пообещала не выдавать лицензии на производство в стране продукции под своими международными брендами. Исключением являются лишь некоторые «более мелкие региональные марки», поскольку это необходимо для завершения транзакций. Heineken заявила, что больше не будет получать роялти или платежи из России и не вернется в страну.

Фото: Русинов Денис / ТАСС
Фото: Русинов Денис / ТАСС

Arnest обязалась в рассрочку погасить задолженность голландской компании в России в размере 100€ млн. Российский производитель гарантировал, что сохранит рабочие места 1,8 тыс. сотрудников Heineken в России на ближайiие три года.

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Arnest Group зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края, компания выпускает более 600 наименований продукции. В группу входит завод бытовой химии в городе, а также предприятие «Аэрозоль Новомосковск», где с 1970 года выпускают лак для волос «Прелесть». У Arnest Group 2 тыс. сотрудников. В сентябре она купила активы крупнейшего производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation.

В начале марта 2022 года Heineken объявила, что перестанет производить и продавать пиво под одноименным брендом в России, за несколько дней до этого она сообщила о приостановке экспорта пива в страну. Тогда же она рассказала о намерении уйти из России и передать бизнес новому владельцу. О том, что Heineken нашла покупателя на российский бизнес и запросила одобрения регулирующих органов, она объявила в апреле этого года. В июле голландский производитель сообщил об обесценивании своих активов в России на € 201 млн.

Heineken в России выпускает пиво под марками «Охота», «Три Медведя», «Бочкарев», «Жигулевское», «Степан Разин», ПИТ, «Седой Урал», «Крепкое» и друг

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