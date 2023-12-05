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Война санкций ,  
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«Объединенные пивоварни Хейнекен» сменили название после ухода Heineken

«Объединенные пивоварни Хейнекен» провели ребрендинг после ухода Heineken
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Война санкций
«Объединенные пивоварни Хейнекен» в результате ребрендинга переименованы в «Объединенные пивоварни — холдинг», изменился также логотип. Новое название было одним из условий сделки с Heineken

Компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» по договоренности с нидерландской Heineken провела ребрендинг, она переименована в «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ), об этом «Ведомостям» сообщил ее президент Алексей Сагал.

Изменился также логотип — красную звезду на нем заменили на изображение танков для пивоварения, рассказал он. Новое название было одним из условий сделки с Heineken, пояснил Сагал. По его слова, на ребрендинг потратят до 10 млн руб.

Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года. Изначально она принадлежала Heineken. В марте 2022 года нидерландский производитель объявил об уходе из России. Компания также перестала продавать в стране продукцию под брендами Heineken, Guinness и Miller.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В августе этого года Heineken продала за €1 свой российский бизнес компании Arnest Group. (производит средства для волос «Прелесть», освежители воздуха Symphony, инсектицид «Дихлофос», крем для обуви «Дивидик» и дезодоранты Deonica). Последняя также обязалась погасить долг российского подразделения Heineken в размере €100 млн евро.

Новому владельцу перешли семь пивоваренных заводов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске, а также более 20 брендов, включая «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Шихан», «Охота», «Жигулевское 1978». У компании также осталась лицензия на производство напитков под иностранными товарными знаками, такими как «Эдельвейс» и «Гессер», рассказал изданию представитель ОПХ.

После продажи Heineken объявила, что в течение полугода на заводах прекратится производство пива под брендом Amstel (компания Amstel — «дочка» Heineken).

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Елена Чернышова
Heineken Россия

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