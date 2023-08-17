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Украина внесла владельца AliExpress в список «спонсоров войны»

Украина внесла владельца AliExpress компанию Alibaba в список «спонсоров войны»
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Здание Alibaba в Ханчжоу, Китай
Здание Alibaba в Ханчжоу, Китай (Фото: Wang He / Getty Images)

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины внесло китайскую компанию Alibaba, владельца маркетплейса AliExpress, в список «спонсоров войны» из-за предоставления платформы для работы в России и других причин. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

По сведениям Киева, прибыль дочерней российской компании «Алибаба.КОМ (РУ)» за прошлый год составил 16,3 млрд руб. (около $160 млн). Еще одной причиной стала продажа «вывезенной с оккупированных территорий Украины меди». НАПК утверждает, что медный сплав был закуплен китайской компанией Quzhou Nova у Дебальцевского завода металлургического машиностроения.

Об этом писало в апреле агентство Reuters, украинское антикоррупционное агентство утверждает, что компания затем производила из меди товары и продавала их на Alibaba.

Quzhou Nova заявила затем, что не имеет импортных и экспортных операций, связанных с торговлей медными сплавами в слитках. Таможня Китая отказалась разглашать сведения об импортированных конкретной компанией грузах.

Согласно статистике ведомства, в период с октября по февраль Китай импортировал из России медь и медные сплавы на сумму $852 млн.

НАПК также обвинило Alibaba в цензурировании проукраинского контента, приведя в пример блокировку неназванного украинского стримера. По утверждению ведомства, на него были подписаны свыше 268 тыс. подписчиков, но его заблокировали за сообщение о военных действиях, тогда как «пророссийские сообщения на платформе не удаляются».

РБК направил запрос в Alibaba.

Накануне, 16 августа, НАПК предложило руководству включенных в список «спонсоров войны» компаний лично посетить Украину и увидеть последствия боевых действий, а также «обсудить выход бизнеса из России».

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Ранее в реестр «спонсоров войны» включили Xiaomi, Geely, Bacardi, Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove), Mondelez (Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), австрийская Raiffeisen Bank International и др. В июне из реестра исключили ирландскую Peninsula Petroleum, поскольку та «выполнила все необходимые условия, избрав путь социально ответственного бизнеса».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
Alibaba AliExpress Украина
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