Украина внесла владельца AliExpress в список «спонсоров войны»

Владелец AliExpress остался на российском рынке и получает миллиардные прибыли, заявили в Киеве

Здание Alibaba в Ханчжоу, Китай (Фото: Wang He / Getty Images)

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины внесло китайскую компанию Alibaba, владельца маркетплейса AliExpress, в список «спонсоров войны» из-за предоставления платформы для работы в России и других причин. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

По сведениям Киева, прибыль дочерней российской компании «Алибаба.КОМ (РУ)» за прошлый год составил 16,3 млрд руб. (около $160 млн). Еще одной причиной стала продажа «вывезенной с оккупированных территорий Украины меди». НАПК утверждает, что медный сплав был закуплен китайской компанией Quzhou Nova у Дебальцевского завода металлургического машиностроения.

Об этом писало в апреле агентство Reuters, украинское антикоррупционное агентство утверждает, что компания затем производила из меди товары и продавала их на Alibaba. Quzhou Nova заявила затем, что не имеет импортных и экспортных операций, связанных с торговлей медными сплавами в слитках. Таможня Китая отказалась разглашать сведения об импортированных конкретной компанией грузах. Согласно статистике ведомства, в период с октября по февраль Китай импортировал из России медь и медные сплавы на сумму $852 млн.

НАПК также обвинило Alibaba в цензурировании проукраинского контента, приведя в пример блокировку неназванного украинского стримера. По утверждению ведомства, на него были подписаны свыше 268 тыс. подписчиков, но его заблокировали за сообщение о военных действиях, тогда как «пророссийские сообщения на платформе не удаляются».

РБК направил запрос в Alibaba.

Накануне, 16 августа, НАПК предложило руководству включенных в список «спонсоров войны» компаний лично посетить Украину и увидеть последствия боевых действий, а также «обсудить выход бизнеса из России».

Ранее в реестр «спонсоров войны» включили Xiaomi, Geely, Bacardi, Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove), Mondelez (Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), австрийская Raiffeisen Bank International и др. В июне из реестра исключили ирландскую Peninsula Petroleum, поскольку та «выполнила все необходимые условия, избрав путь социально ответственного бизнеса».