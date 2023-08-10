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Украина назвала Bacardi «спонсором войны»

Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве заявили, что производитель Martini продолжает работать в России, тем самым поддерживает экономику страны и «спонсирует» военные действия. За год российское подразделение импортировало продукцию на $169 млн
Летучая мышь, логотип Bacardi,&nbsp;на вершине здания в Гаване, которое раньше использовалось как штаб-квартира компании
Летучая мышь, логотип Bacardi, на вершине здания в Гаване, которое раньше использовалось как штаб-квартира компании (Фото: Reuters)

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло компанию Bacardi Limited (производит джин Bombay, ром Bacardi, водку Grey Goose, виски Dewar's, вермут Martini и другие напитки) в список «международных спонсоров войны».

Как отметило ведомство, после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года Bacardi сообщила, что прекращает поставки в Россию и инвестиции в рекламу, но позднее это объявление исчезло из заявления компании. Производитель алкоголя продолжил вести бизнес в стране, тем самым он платит налоги в бюджет России, поддерживает ее экономику и «спонсирует» военные действия, считают в украинском агентстве.

В сообщении украинского агентства говорится, что за год с начала военного конфликта российское подразделение компании импортировало в страну товары на сумму $169 млн (накануне об этом написала the Wall Street Journal). Оно приводит данные Федеральной налоговой службы России, по которым выручка «Баккарди Рус» в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд руб., а чистая прибыль — до 4,7 млрд руб., что на 206,5% больше по сравнению с 2021-м.

РБК направил запрос в Bacardi.

Российским подразделением на 99% владеет немецкая Bacardi GmbH, 1% принадлежит голландской Bacardi-Martini B.V.

Осенью 2022 года Минпромторг предлагал включить некоторую продукцию компании в перечень товаров для параллельного импорта, но вермут Martini не вошел в утвержденный список. В этом и не было необходимости: по словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, по состоянию на июнь 2023-го Bacardi продолжила работать с российской розницей.

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Ранее в украинском списке «спонсоров войны» оказались британская Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove), производитель кондитерских изделий Mondelez (Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), австрийская Raiffeisen Bank International, французская корпорация Auchan Holding, венгерский банк OTP и другие организации.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Анна Захарова
алкоголь спиртные напитки Украина Военная операция на Украине
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