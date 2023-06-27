В Швеции не исключили бойкота Volvo Cars из-за «черного списка» Украины

Неделей ранее Украина внесла китайского производителя автомобилей Geely — основного владельца Volvo — в перечень «международных спонсоров войны» из-за отказа уходить из России. В Швеции не исключили бойкота Volvo в связи с этим

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Министерство обороны Швеции и администрация Гётеборга изучают возможность бойкотирования шведского автопроизводителя Volvo Cars, основной владелец которого — китайская Geely Holding — ранее был внесен в украинский список «спонсоров войны». Об этом в эфире Dagens industri сообщила пресс-секретарь военного ведомства страны Мари Тисетер.

«Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись», — сказала она (цитата по ТАСС).

Производитель автомобилей Volvo Cars принадлежала шведской Volvo Group до 1999 года. После этого была выкуплена Ford Motor Company. Geely Holding Group приобрела компанию в 2010 году. Штаб-квартира Volvo Cars находится в Гётеборге.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло китайского производителя автомобилей Geely в перечень «международных спонсоров войны» на прошлой неделе. Решение объяснялось отказом китайской компании уйти с российского рынка. В ведомстве также подчеркнули, что руководство китайской компании не осудило действия России, наоборот, Geely стремительно увеличивает свою дилерскую сеть и продажи в России.

Китайская Zhejiang Geely Holding Group Co владеет несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, Caocao Mobility.

По состоянию на май 2023 года сеть официальных дилеров Geely была представлена в 89 российских городах и насчитывала 157 дилерских центров.

Ранее НАПК уже объявило о внесении в список «спонсоров войны» австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP, производителя кондитерских изделий Mondelez International, итальянской компании Buzzi Unicem и ирландской Peninsula Petroleum из-за того, что они продолжают вести бизнес в России. Последнюю исключили из списка спустя два месяца, объяснив это тем, что Peninsula Petroleum перестала поставлять топливо принадлежащим ей российским компаниям.