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Киев внес китайскую Geely в список «спонсоров войны»

Украина внесла китайского производителя автомобилей Geely в список «спонсоров войны»
Киев внес китайскую автомобильную компанию Geely в черный список из-за ее отказа уйти из России. Ранее в этот список также попали Raiffeisen Bank International, Auchan Holding и производитель сладостей Mondelez International
Фото: Chen Junqing / Global Look Press
Фото: Chen Junqing / Global Look Press

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло китайского производителя автомобилей Geely в перечень «международных спонсоров войны». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

В ведомстве также подчеркнули, что руководство китайской компании не осудило действия России, наоборот, Geely стремительно увеличивает свою дилерскую сеть и продажи в России.

Китайская Zhejiang Geely Holding Group Co владеет несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, Caocao Mobility.

По состоянию на май 2023 года сеть официальных дилеров Geely была представлена в 89 российских городах и насчитывала 157 дилерских центров.

Ранее НАПК уже объявило о внесении в список «спонсоров войны» австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP, производителя кондитерских изделий Mondelez International, итальянской компании Buzzi Unicem и ирландской Peninsula Petroleum из-за того, что они продолжают вести бизнес в России. Последнюю исключили из списка спустя два месяца, объяснив это тем, что Peninsula Petroleum перестала поставлять топливо принадлежащим ей российским компаниям.

После начала российской спецоперации на Украине многие страны, в том числе США и ЕС, ввели против Москвы санкции, а западные компании начали покидать российский рынок или приостанавливать производство. В ответ на уход компаний и резкое сокращение ассортимента правительство России разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства и отменило ответственность за так называемый параллельный импорт. По оценке Федеральной таможенной службы, к декабрю объем ввезенных в страну товаров в рамках этого механизма превысил $20 млрд.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ говорил, что технологический суверенитет не означает собственный выпуск всех товаров и услуг: «это невозможно ни для одной страны в мире, да и не нужно, мы к этому не стремимся». При этом он выражал готовность работать с теми западными компаниями, которые решат остаться в России. «Если иностранные производители захотят вернуться, мы двери ни для кого не закрываем. Но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем. Тех, кто у нас остался, работает и собирается работать, мы считаем отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим», — утверждал президент.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
спонсоры Geely Китай санкции Военная операция на Украине
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