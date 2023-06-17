Украина впервые исключила компанию из списка «спонсоров войны». Решение приняли в отношении ирландской компании Peninsula Petroleum, сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции.

«Она выполнила все необходимые условия, избрав путь социально-ответственного бизнеса. <...> Компания направила НАПК соответствующее письмо с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня», — заявили в агентстве.

В НАПК уточнили, что Peninsula Petroleum перестала поставлять топливо трем типам судов — принадлежащим российским компаниям, ходящим под российским флагом или перевозящим российскую нефть. Такое решение компания приняла в знак осуждения действий России на Украине, утверждают в агентстве.

«Первое исключение из перечня международных спонсоров войны — лучшее доказательство того, что этот инструмент действительно работает. Мы хотим, чтобы этот список уменьшался, а не наоборот», — сказал глава НАПК Александр Новиков.

Украинские власти внесли Peninsula Petroleum в список «спонсоров войны» в апреле. Причиной стало то, что компания поставляла горючее российским судам, транспортирующим нефть по Балтийскому морю. По данным НАПК, российские суда заправлялись на объектах Peninsula Petroleum в датском порту Скаген.