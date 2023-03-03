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В DJI заявили, что не продавали дроны на AliExpress

Производитель дронов DJI: у компании не было официального магазина на AliExpress
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

У китайского производителя дронов DJI нет официального магазина на AliExpress, сообщила РБК старший менеджер по коммуникациям Вероника Шольц.

Телеграм-канал Mash 2 марта обратил внимание на то, что на торговой площадке «AliExpress Россия» пропала возможность заказать дроны китайских компаний DJI и Autel. Официальный дистрибьютор компании DJI в России сообщил РБК, что поставка дронов могла осуществляться через параллельный импорт. 

«Компания DJI приостановила всю коммерческую деятельность в России с 26 апреля 2022 года. У DJI нет официального магазина на AliExpress, поэтому мы не можем предоставить никакой информации относительно платформы AliExpress», — заявила Шольц.

Представитель «AliExpress Россия» отказался от комментариев.

В конце апреля прошлого года, через два месяца после начала военной операции, DJI приостановила деятельность в России и на Украине. В пресс-службе компании уточнили, что это произошло из-за «переоценки соответствия» требованиям разных юрисдикций. В DJI отмечали, что продукция компании создана для выполнения гражданских задач, в частности для работы в поисково-спасательных операциях. Ее представители подчеркнули, что не поддерживают использование товаров для целей, которые наносят ущерб жизни, правам или интересам людей.

Теги
дрон беспилотники новости Китай Россия AliExpress
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