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Вице-премьер поручила провести эксперимент по приему тары в магазинах

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила провести эксперимент по приему упаковки в рознице. Эту схему пытались вводить и ранее — и как госинициативу и сами магазины добровольно, но масштабировать подобные проекты пока не удается
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Global Look Press)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию, поручила Минпромторгу, Минприроды, Роспортебназору и «Российскому экологическому оператору» (ППК РЭО) разработать и обеспечить проведение эксперимента по приему потребительской упаковки в торговых объектах, говорится в поручении Абрамченко от 20 июля (копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель вице-премьера).

В ППК РЭО РБК сообщили, что основные функции по подготовке эксперимента возложены на Минпромторг. Со своей стороны компания готовит предложения, которые будут представлены министерству. В пресс-службе министерства, в свою очередь, уточнили, что подготовка к эксперименту совместно с заинтересованными компаниями (с кем именно в министерстве не уточняют) и федеральными органами исполнительной власти идет в текущий момент.

В Роспотребнадзоре и Минприроды не ответили на вопросы РБК на момент публикации.

Когда начнется эксперимент

Эксперимент, который начнется после 15 января 2021 года, будет проводиться в рамках «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора мусора в России, следует из документа. Профильные министерства и ведомства должны предоставить отчет о подготовке к нему до 1 октября и в дальнейшем ежеквартально сообщать о промежуточных результатах его проведения.

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Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Как уточнили в Минпромторге, проект продлится с четвертого квартала 2020-го года до конца третьего квартала 2021-го.

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Как будет проходить эксперимент

План мероприятий по внедрению раздельного мусора, о котором идет речь в поручении вице-премьера, — часть «мусорной реформы», которая началась в России в 2019 году. Он разделен на несколько этапов: формирования федерального законодательства, позволяющего организовать раздельный сбор мусора; мероприятий по внедрению раздельного сбора в регионах и реализация информационной политики в этой сфере.

Ни в аппарате Абрамченко, ни исполнители поручения — деталей того, как может быть организован эксперимент — не сообщают.

Опрошенные РБК продуктовые сети об эксперименте уже знают, но им также ничего не известно о его параметрах. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, представляет крупнейшие российские сети) сообщил, что эксперты АКОРТ и торговых сетей участвуют в деятельности рабочих групп по разработке концепции расширенной ответственности производителя (РОП) и других аналогичных проектов. «С нашей точки зрения, инициативы, направленные на системное развитие вторичной переработки у нас в стране заслуживают самого внимательного изучения», — добавил он.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Инициатива со сбором тары в магазинах — не новая. Еще в 2019 году Минпромторг начинал проработку аналогичного эксперимента по сбору бутылок и банок в магазинах, по поручению Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент пост премьер-министра. Согласно разработанному тогда министерством плану мероприятий (рабочие документы по проекту есть в распоряжении РБК), в частности, должны были быть определены виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования. Затем, после внесения необходимых изменений в законодательство, министерство планировало провести эксперимент по сбору потребительской тары и упаковки в магазинах, подготовить нормативную базу и запустить его в начале 2020 года. Однако в дальнейшем, публичных данных о ходе проведения эксперимента или его результатах не было.

Интересно ли бизнесу участвовать в эксперименте

Сеть «Магнит» готова участвовать в обсуждении деталей эксперимента, но сформировать инфраструктуру для сбора и переработки упаковки силами одних только ретейлеров невозможно, отметила Анна Мелешина, директор департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса сети. «Это должны быть совместные усилия со стороны производителей упаковки, поставщиков товаров, переработчиков, розницы и государства», — констатирует она. В Metro также отметили, что для того, чтобы приступить к реализации эксперимента, необходимо провести детальную проработку всех условий совместно с участниками отрасли и профильными ведомствами.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Ретейлеры также указывают, что по-прежнему существуют законодательные ограничения, которые препятствуют широкому развитию приема потребительской упаковки в магазинах. Они связаны как с санитарно-ветеринарными требованиями, с требованиями антитеррористической безопасности граждан, так и с техническими требованиями к помещениям и прочим. Например, действующие СанПиНы не разрешают устанавливать пункт приема вторсырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева отмечает, что каждый человек кроме дома и работы, посещает магазин, поэтому идея сбора потребительской упаковки, как самого распространенного и быстро образующегося отхода, через магазины кажется разумной.

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Фото: Людмила Подобедова / РБК

Но она подчеркивает, что пока у производителей нет обязанности отвечать за весь объем выпускаемой им продукции, непонятен источник средств для таких экспериментов. Организация сбора предполагает определенные решения: урны, контейнеры, фандоматы, помещение для накопления собранного для последующего вывоза на переработку, электричество, сотрудника, который следит за эксплуатацией (помогает покупателям разобраться, опорожняет заполненный контейнер и т.д.), затраты на техобслуживание, ремонт. И это еще не считая самого вывоза и последующей досортировки и переработки, перечисляет замруководителя.

В зависимости от модели только покупка одного фандомата обойдется примерно в 450 тыс. руб, аренда в 30 тыс. руб.

Гендиректор компании «Вторпласт» (перерабатывают в том числе и упаковку) Александр Свидовский считает, что организация раздельного сбора отходов в контейнеры у жилых домов будет эффективнее для переработки упаковки, чем организация пунктов ее сбора у ретейлеров. «Не все понесут специально собранную и предварительно очищенную и отсортированную упаковку. Проще выбросить ее возле дома, затем отсортировать на сортировочной станции», — объясняет Свидовский.

Кто и зачем уже собирает бутылки

Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Бахтина считает, что, в целом, ретейлеры хорошо могли бы справиться с задачей сбора пригодной к переработке упаковки от населения. Они прекрасно работают с переработчиками по собственным производственным отходам — сервисной упаковке, транспортной таре и т.д. И фандоматы по приему пластика, стекла и алюминия у потребителей они могли бы использовать как рекламный носитель для своих партнеров — поставщиков товаров. «Но, по сути, фандоматы — это просветительская инфраструктура, которая должна сформировать у населения привычку к раздельному и при этом вознаграждаемому сбору. Кроме того, это очень дорогая инфраструктура. Она должна либо субсидироваться, либо засчитываться в счет РОП — и не тоннажом собранного материала (пластик, например, очень легок), а суммой инвестиций в ее содержание», — поясняет она.

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Многие крупные ретейлеры самостоятельно тестируют проекты по сбору пластиковой упаковки и алюминиевой тары. Например, X5 Retail Group совместно с Unilever, Coca Cola и Henkel установила 15 фандоматов в магазинах своих сетей. У «Магнита» партнерская программа также с Unilever и InBev, Татспиртпром и «ЭкоВакино». Ранее ретейлер установил 12 пилотных фандоматов в нескольких российских регионах, а в 2020 году с компанией Procter & Gamble планирует установить еще 80 фандоматов в Москве и Краснодаре. Использование автоматов позволяет потребителям получить купоны на скидку, но проекты ретейлеров и их партнеров не коммерческие.

«Фандоматы — это достаточно эффективный инструмент для формирования экосознания и роста культуры раздельного сбора мусора среди потребителей, но это вряд ли сможет стать способом решения вопросов «мусорной реформы» в рамках страны», — сомневается Анна Мелешина. К примеру, в новом проекте в Краснодаре и в Москве «Магнит» планирует поставить 80 фандоматов, но не может увеличить их число из-за технических ограничений, хотя в обоих городах у компании свыше тысячи точек. В целом по сети только 2,5% от общего числа магазинов подходят под текущие регуляторные и технические требования к установке фандоматов.

Директор по взаимодействию с федеральными органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Богданов отметил, что компания проводит свои пилоты в рамках эксперимента по аналогичному поручению правительства в 2019 году, но видит ряд рисков. Например, как указывает собеседник РБК, этот проект дотационный — расходы на закупку или аренду фандоматов не могут быть покрыты за счет продажи полученного вторичного сырья и за счет средств рекламодателей. Также расширение списка упаковки, принимаемой в магазинах, может быть сопряжено с санитарно-эпидемиологическими рисками, а также потенциальным нарушением антитеррористической и пожарной безопасности. Процесс сбора тары на арендованных площадях также требует получение согласия от собственников. «Кроме того, опросы покупателей, которые воспользовались фандоматами, показали, что большинству гораздо удобней сдавать тару при выносе мусора из дома, что говорит о целесообразности создания инфраструктуры по сбору вторсырья возле жилых домов», — отметил он.

Как это работает не в России

Опыт европейских стран, где ретейл является субъектом расширенной ответственности, показывает что обратный вендинг (фандоматы) один из самых эффективных способов сбора упаковки, но, как подчеркивает координатор ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша, без работы РОП и внедрения залоговой стоимости тары, не будут работать и фандоматы.

Система залоговой стоимости тары (депозитарная система) — принцип организации переработки упаковочных материалов, который предполагает, что в цену продукта закладывается депозит и он возвращается покупателю при сдаче пустой тары в определенном месте. Также участвуя в сборе потребительской упаковки в европейских странах ретейлеры получают от производителей комиссию.

«Сумма депозита должна быть сбалансирована так, чтобы потребитель был заинтересован принести пустую тару в магазин и при этом должен действовать строгий РОП, который делает выгодным и закупку фандоматов и создание депозита», — объясняет она.

Авторы: Анна Левинская, Людмила Подобедова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: ретейл, сортировка мусора, Виктория Абрамченко
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