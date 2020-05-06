Минприроды подготовило план по внедрению раздельного сбора мусора

Для того, чтобы стимулировать раздельный сбор отходов гражданами, ведомство также предлагает освободить их от уплаты НДФЛ при сдаче вторресурсов, а также снизить плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в части раздельного сбора.
В числе предложений министерства также запрет на смешивание раздельно собранных отходов, а также указание вносить в реестр площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора мусора, сведений о количестве и видах этих контейнеров.
Министерство также предлагает включить в паспорт нацпроекта «Экология» информацию о результатах создания условий для раздельного сбора отходов в регионах.
Помимо этого, Минприроды намерено продумать включение в программы образовательных учреждений информации по раздельному сбору мусора, а также популяризовать этот процесс в рамках экологического воспитания.
Процесс внедрения раздельного сбора мусора министерство планирует начинать с пилотных регионов.
«Целью раздельного сбора и накопления ТКО является увеличение количества вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию, снижение количества отходов, направленных на объекты размещения отходов, и повышение экономической эффективности системы обращения с отходами», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует мусорную реформу в правительстве, сообщил РБК, что проект «дорожной карты» пока не был внесен в правительство и в настоящее время проходит внутриведомственное согласование.
По словам заместителя гендиректора регионального оператора по обращению с отходами «Эколайн» Елены Вишняковой, ключевое в предложении ведомства — это создание системы раздельного сбора отходов, построенной на системе поощрения. «Необходимо в рамках этого предложения закрепить за управляющими компаниями ответственность за чистоту сортировки. Сейчас почему-то считается, что, если синий бак стоит, значит, жители этого дома сортируют отходы», — сказала она. «Кроме того, если ориентироваться на европейский опыт, необходимо также разработать систему штрафов в случае нарушения правил сортировки. На сегодняшний день себестоимость извлечения тонны вторсырья при условии работы по закону с выплатой всех налогов составляет 11–12 тыс. руб., а средняя стоимость тонны вторсырья составляет 8–9 тыс. руб. Для того чтобы операторы не работали в убыток, необходимо разработать нормальную систему работающей расширенной ответственности производителей (РОП), которая поднимет стоимость вторсырья и выведет его сборщиков из убытка. Без работающей системы поддержки РСО самая эффективная система сбора РСО — у артелей дворников, которые воруют наиболее дорогое сырье с контейнерных площадок и вчерную продают его заготовителям. Но это не имеет отношения к экономике», — сказала Вишнякова.
РБК также направил запросы в пресс-службу Минприроды и представителю регионального оператора по обращению с отходами «РТ-Инвест».