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Минприроды подготовило план по внедрению раздельного сбора мусора

Среди прочего в нем прописаны меры стимулирования раздельного сбора мусора. В частности, граждан предлагается освободить от уплаты НДФЛ при сдаче вторичных ресурсов
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Минприроды составило план мероприятий по внедрению раздельного сбора мусора в России. Копия документа есть у РБК. На создание плана мероприятий обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Ранее такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию.

Все мероприятия разбиты на три раздела: формирование федерального законодательства, позволяющего организовать раздельный сбор мусора, мероприятия по внедрению раздельного сбора в регионах и реализация информационной политики в этой сфере.

Так, Минприроды предлагает ввести понятие «вторичные ресурсы» в закон «Об отходах производства и потребления» и уточнить понятие «сбор отходов», а также установить требования к обращению с вторичными ресурсами.

Помимо этого, ведомство предлагает установить ряд налоговых льгот, которые бы стимулировали процесс сбора, обработки и утилизации отходов. В частности, министерство считает необходимым освободить от уплаты НДФЛ физлиц, которые получили доход от реализации вторичных ресурсов, а также освободить от уплаты НДС с операций по реализации таких ресурсов. Помимо этого, Минприроды предлагает установить нулевую ставку по налогу на имущество организаций по объектам обработки и утилизации.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Для того, чтобы стимулировать раздельный сбор отходов гражданами, ведомство также предлагает освободить их от уплаты НДФЛ при сдаче вторресурсов, а также снизить плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в части раздельного сбора.

В числе предложений министерства также запрет на смешивание раздельно собранных отходов, а также указание вносить в реестр площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора мусора, сведений о количестве и видах этих контейнеров.

Министерство также предлагает включить в паспорт нацпроекта «Экология» информацию о результатах создания условий для раздельного сбора отходов в регионах.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Помимо этого, Минприроды намерено продумать включение в программы образовательных учреждений информации по раздельному сбору мусора, а также популяризовать этот процесс в рамках экологического воспитания.

Процесс внедрения раздельного сбора мусора министерство планирует начинать с пилотных регионов.

«Целью раздельного сбора и накопления ТКО является увеличение количества вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию, снижение количества отходов, направленных на объекты размещения отходов, и повышение экономической эффективности системы обращения с отходами», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует мусорную реформу в правительстве, сообщил РБК, что проект «дорожной карты» пока не был внесен в правительство и в настоящее время проходит внутриведомственное согласование.

По словам заместителя гендиректора регионального оператора по обращению с отходами «Эколайн» Елены Вишняковой, ключевое в предложении ведомства — это создание системы раздельного сбора отходов, построенной на системе поощрения. «Необходимо в рамках этого предложения закрепить за управляющими компаниями ответственность за чистоту сортировки. Сейчас почему-то считается, что, если синий бак стоит, значит, жители этого дома сортируют отходы», — сказала она. «Кроме того, если ориентироваться на европейский опыт, необходимо также разработать систему штрафов в случае нарушения правил сортировки. На сегодняшний день себестоимость извлечения тонны вторсырья при условии работы по закону с выплатой всех налогов составляет 11–12 тыс. руб., а средняя стоимость тонны вторсырья составляет 8–9 тыс. руб. Для того чтобы операторы не работали в убыток, необходимо разработать нормальную систему работающей расширенной ответственности производителей (РОП), которая поднимет стоимость вторсырья и выведет его сборщиков из убытка. Без работающей системы поддержки РСО самая эффективная система сбора РСО — у артелей дворников, которые воруют наиболее дорогое сырье с контейнерных площадок и вчерную продают его заготовителям. Но это не имеет отношения к экономике», — сказала Вишнякова.

РБК также направил запросы в пресс-службу Минприроды и представителю регионального оператора по обращению с отходами «РТ-Инвест».

Авторы: Людмила Подобедова, Мария Лисицына
Теги: раздельный сбор мусора, Минприроды
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Операторы по вывозу мусора попросили Путина отсрочить выплату налогов
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