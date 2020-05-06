Минприроды подготовило план по внедрению раздельного сбора мусора

Среди прочего в нем прописаны меры стимулирования раздельного сбора мусора. В частности, граждан предлагается освободить от уплаты НДФЛ при сдаче вторичных ресурсов

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Минприроды составило план мероприятий по внедрению раздельного сбора мусора в России. Копия документа есть у РБК. На создание плана мероприятий обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Ранее такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию.

Все мероприятия разбиты на три раздела: формирование федерального законодательства, позволяющего организовать раздельный сбор мусора, мероприятия по внедрению раздельного сбора в регионах и реализация информационной политики в этой сфере.

Так, Минприроды предлагает ввести понятие «вторичные ресурсы» в закон «Об отходах производства и потребления» и уточнить понятие «сбор отходов», а также установить требования к обращению с вторичными ресурсами.

Помимо этого, ведомство предлагает установить ряд налоговых льгот, которые бы стимулировали процесс сбора, обработки и утилизации отходов. В частности, министерство считает необходимым освободить от уплаты НДФЛ физлиц, которые получили доход от реализации вторичных ресурсов, а также освободить от уплаты НДС с операций по реализации таких ресурсов. Помимо этого, Минприроды предлагает установить нулевую ставку по налогу на имущество организаций по объектам обработки и утилизации.