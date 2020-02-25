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Бизнес ,  
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Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

В «Деловой России» предупредили, что принятие концепции расширенной ответственности производителей и импортеров может повлечь за собой рост цен. В РЭО с этим не согласились
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Введение новой системы утилизации упаковки потребительских товаров не означает неминуемого повышения розничных цен, заверили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Ранее глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров предупредил, что изменение правил, предусматривающее, в частности, стопроцентную утилизацию упаковки, приведет к росту цен на одежду и обувь на 2–5%, на электронику — на 9%, а на бытовую технику — на 13%. По словам Федорова, принятие концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) потребует от компаний существенных затрат на утилизацию самой продукции, а также на дополнительные складские помещения и персонал.

«Увеличивать или нет цены на выпускаемую продукцию — это решение каждого производителя. По нашему мнению, оно не может быть связано только с повышением уровня экологического сбора, так как и ранее большинство добросовестных производителей расходы на утилизацию должны были включать в себестоимость продукции», — прокомментировал замглавы РЭО Вячеслав Духин.

По данным РЭО, при полной уплате экологического сбора на упаковку в его нынешнем размере увеличение цен на товары из потребительской корзины составит около 178 руб. в год, в том числе на непродовольственные — около 35 руб. Прямых предпосылок для увеличения потребительских цен в связи с реформой института РОП нет, так как производителей и импортеров товаров планируется обеспечить дополнительными льготами при использовании ими вторсырья, отметили в РЭО.

«Если сейчас недобросовестный производитель избегает утилизационного сбора либо не учитывает указанные расходы и получает за счет этого дополнительную прибыль, то ситуация требует приведения в нормативное русло, и это не должно означать повышения цен, а напротив, сокращение маржинальности и отказ от необоснованных доходов», — добавил Духин.

Вице-премьер отправила на доработку концепцию утилизации товаров
Общество

Ожидается, что новые требования вступят в силу в 2021 году, в связи с чем ежегодная прибыль в бюджет за счет экологического сбора увеличится с 2,2 млрд до 136 млрд руб.

В группе «М.Видео-Эльдорадо» РБК рассказали, что уже запустили проект по сбору и переработке старой бытовой техники. «Группа «М.Видео-Эльдорадо» в партнерстве с Ассоциацией «СКО Электроника — утилизация», в которую входят ведущие производители техники, в прошлом году запустила крупнейший в России проект по сбору и переработке старой бытовой техники и электроники, всего за несколько месяцев мы собрали более 300 т электронных отходов, и в этом году мы планируем расширять этот проект. Реализуемая нами механика выгодна и людям — они могут сдать технику совершенно бесплатно в ближайшем магазине, и бизнесу — заводы по переработке получают необходимое сырье, а наши магазины — новых покупателей, и государству — старая техника не пополняет свалки, а утилизируется, развивается экономика замкнутого цикла», — говорится в сообщении группы.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию и потребовала от Минприроды доработать модель РОП.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: мусор
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