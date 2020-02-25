Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

В «Деловой России» предупредили, что принятие концепции расширенной ответственности производителей и импортеров может повлечь за собой рост цен. В РЭО с этим не согласились

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Введение новой системы утилизации упаковки потребительских товаров не означает неминуемого повышения розничных цен, заверили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Ранее глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров предупредил, что изменение правил, предусматривающее, в частности, стопроцентную утилизацию упаковки, приведет к росту цен на одежду и обувь на 2–5%, на электронику — на 9%, а на бытовую технику — на 13%. По словам Федорова, принятие концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) потребует от компаний существенных затрат на утилизацию самой продукции, а также на дополнительные складские помещения и персонал.

«Увеличивать или нет цены на выпускаемую продукцию — это решение каждого производителя. По нашему мнению, оно не может быть связано только с повышением уровня экологического сбора, так как и ранее большинство добросовестных производителей расходы на утилизацию должны были включать в себестоимость продукции», — прокомментировал замглавы РЭО Вячеслав Духин.

По данным РЭО, при полной уплате экологического сбора на упаковку в его нынешнем размере увеличение цен на товары из потребительской корзины составит около 178 руб. в год, в том числе на непродовольственные — около 35 руб. Прямых предпосылок для увеличения потребительских цен в связи с реформой института РОП нет, так как производителей и импортеров товаров планируется обеспечить дополнительными льготами при использовании ими вторсырья, отметили в РЭО.

«Если сейчас недобросовестный производитель избегает утилизационного сбора либо не учитывает указанные расходы и получает за счет этого дополнительную прибыль, то ситуация требует приведения в нормативное русло, и это не должно означать повышения цен, а напротив, сокращение маржинальности и отказ от необоснованных доходов», — добавил Духин.