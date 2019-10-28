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Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
Минпромторг до конца года определит виды упаковки и тары, которые население сможет сдавать в переработку в магазинах. Ранее обменивать бутылки и банки на бонус при проезде в метро предложил Минтранс
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Минпромторг по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева подготовил проект перечня мероприятий, необходимых для организации приема потребительской упаковки в торговых объектах, рассказали РБК в пресс-службе министерства. О том, что министерство подготовило такой документ, первым сообщил Telegram-канал «Зеленый Змий».

До конца 2019 года Минпромторг планирует определить виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования, рассказали в министерстве. Затем, после внесения необходимых изменений в законодательство, министерство планирует провести эксперимент по сбору потребительской тары и упаковки в магазинах. Запустить его Минпромторг рассчитывает не раньше начала 2020 года, а после его окончания определит дальнейшую судьбу инициативы.

О поручении премьера проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и пластиковой тары сообщалось в мае этого года. Идея принадлежала депутатам «Справедливой России»: за каждую пустую бутылку ретейлеры должны платить гражданам по 5–7 руб., полагал замглавы фракции Олег Нилов. В Минпромторге тогда указали, что предложение противоречит СанПиНам, а глава ФАС Игорь Артемьев посчитал «идею странной» и не поддержал.

Утилизация отходов — приоритет госполитики, не менее важен и вопрос упаковки, оказывающей наименьшее влияние на окружающую среду, пояснили в Минпромторге смысл инициативы. В министерстве подчеркивают, что сейчас законодательство не позволяет принимать вторсырье в торговых объектах. Например, действующие СанПиНы не разрешают устанавливать пункт приема вторсырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Разработанный проект мероприятий направлен на согласование заинтересованным ведомствам — Минприроды и Роспотребнадзору, уточнили в Минпромторге. Представитель Минприроды сообщил, что ведомство «концептуально поддерживает способы минимизации использования одноразовых изделий из пластика», и выступает за переработку отходов, в том числе из пластика, и внедрение механизмов «замкнутой экономики». В Роспотребнадзоре на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Свое видение того, как граждане могут поступить с использованной тарой, на прошлой неделе представил Минтранс. Министерство предложило устанавливать на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, куда пассажиры смогут сдать пластиковые или алюминиевые бутылки и получить бонус на проезд, сообщали РБК в Минтрансе. В ООО «Зеленая Собака», которое «Зеленый Змий» называл инициатором проекта, подтвердили интерес Минтранса к проекту. Размер бонуса пока не обсуждался, уточнял гендиректор «Зеленой Собаки» Андрей Иванов, добавляя, что опыт установки таких фандоматов есть в Риме: там, чтобы оплатить билет на одну поездку в метро стоимостью €1,5, нужно сдать 30 бутылок.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: вторсырье, экология, отходы, Минпромторг
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