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«Дочка» Ростеха вложилась в утилизацию пластиковых бутылок

Структура «Ростеха» запустила проект по сбору пластиковых бутылок и другой тары через фандоматы. Инвестиции в пилотную программу составили 40 млн руб.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» запустила проект по производству фандоматов (автоматов для приема тары). Об этом сообщил гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов, комментарий которого РБК передал представитель компании.

«Фандомат мы определяем как самый совершенный и современный механизм сбора вторичных материальных ресурсов, которые образуются от тары из-под напитков», — считает Шипелов. По его словам, лишь 20% выброшенных в специальный контейнер бутылок попадают в переработку, фандоматы же могут вернуть во вторичный оборот до 90% тары. «Это и стекло, и пластик, и алюминий», — поясняет глава компании.

В рамках пилотного проекта компания разместила 25 фандоматов в школах Казани и в дальнейшем планирует размещать их по всей стране, однако пока федеральной программы по развитию таких автоматов нет, сообщил Шипелов. Стоимость одного фандомата для помещений составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб. за штуку в зависимости от емкости. Уличные фандоматы, более вместительные, стоят 2–3 млн руб., уточнил топ-менеджер. Вложения в проект он оценил в 40 млн руб.

Это не первый проект по сбору бутылок через фандоматы. В середине декабря 2019 года программу по сбору упаковки в фандоматах ввела сеть магазинов «Магнит», летом компании X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), Unilever и Coca-Cola запустили подобный проект в Москве. В октябре Минтранс предложил устанавливать такие автоматы в метро и обменивать тару на проездные.

Авторы: Людмила Подобедова, Мария Кокорева
Теги: «Ростех», утилизация
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