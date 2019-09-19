Глава госкомпании заявил о нехватке площадей для утилизации мусора

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в стране не хватает мощностей для утилизации мусора. Об этом он рассказал на коллегии Минприроды 19 сентября.

По его словам, в общей сложности стране не хватает полигонов для утилизации 1 млн т отходов. «В красной зоне находятся около 20 региональных операторов (по вывозу мусора. — РБК).» — сказал он.

Буцаев отметил, что Российский экологический оператор (РЭО) выявил ряд нестыковок в мероприятиях федерального проекта «Комплексный план по обращению с отходами». В частности, подчеркнул Буцаев, отсутствует план мероприятий по снижению объема отходов к 2024 году. В настоящее время РЭО совместно с профильным департаментом Минприроды готовит этот план.

По его словам, РЭО также намерен представить инвестиционную программу развития отрасли обращения с отходами в декабре. Проект планируется утвердить в первом квартале 2020 года.

Ранее «Ведомости» писали о том, что региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, столкнулись с трудностями при выполнении планов по реализации мусорной реформы. Реформа, которая началась в 2019 году, обязывает регионы создавать схемы, где будут обозначены места образования отходов и описаны методы их утилизации. Контроль за организацией работы с отходами возложен на региональных операторов, которые определяются посредством конкурсного отбора.