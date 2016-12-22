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РСПП увидел риски дефолта из-за «плана Белоусова»
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РСПП увидел риски дефолта из-за «плана Белоусова»
«План Белоусова», 11:08
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РСПП увидел риски дефолта из-за «плана Белоусова»
В союзе считают, что из-за инициативы Белоусова компании столкнутся с кризисом кредито- и платежеспособности. По данным РБК, в обсуждении участвовали в том числе представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Интер РАО»
Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил об угрозе дефолта для ряда российских компаний в случае реализации инициативы помощника президента Андрея Белоусова, который предложил изъять сверхдоходы металлургических, горнодобывающих и химических компаний. Такую оценку дал комитет РСПП по налоговой политике, в который входят представители компаний этих отраслей. Внеочередное заседание комитета, на котором обсуждалась идея Белоусова, состоялось в четверг.

«Инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией», — указали в комитете, добавив, что предложения помощника президента нарушают основные принципы налоговой системы и предпринимательской деятельности.

Помимо дефолта ряда компаний в РСПП среди последствий инициативы увидели также сокращение инвестиционных и социальных программ. «Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности», — считают в союзе.

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В комитете указали, что в конечном итоге это негативно повлияет на конкурентоспособность и позиции российских предприятий на мировом рынке и приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП.

«Изъятие финансовых средств у наиболее эффективных компаний системообразующих отраслей экономики отнимает любые стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий», — подчеркнули в РСПП, добавив, что инициатива Белоусова приведет к невозможности исполнения майского указа главы государства в той части, которая касается прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров.

Ранее об итогах заседания комитета РБК рассказали два источника, близких к компаниям, которые участвовали в этой встрече. По данным РБК, на заседание пригласили в том числе сотрудников «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Интер РАО», ​«Ростелекома» и X5 Retail Group.

Изъять нельзя: почему министерства выступили против «плана Белоусова»
Экономика

Об инициативе Белоусова стало известно 9 августа. Помощник президента предложил главе государства изъять у металлургов, производителей удобрений и других компаний более 513 млрд руб. Помощник Путина в своем письме к президенту указал, что эти средства нужны бюджету для выполнения майских указов, и приложил перечень из 14 компаний, у которых и предлагает изъять сверхдоходы (среди них Evraz, ММК, НЛМК, «Норникель», АЛРОСА и «Сибур»).

Тогда источник РБК в одной из компаний, упомянутых в письме, сообщил, что в разработке механизма участвуют также Минпромторг и Минэнерго.​ Свою позицию также должны были сформулировать Минприроды и Минэкономразвития. Накануне, 16 августа, стало известно, что против идеи Белоусова выступили все четыре профильных ведомства. Минфин готовит отрицательное заключение на инициативу.

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Против выступали также и компании, указанные в письме Белоусова. Так, председатель совета директоров группы НЛМК и ее основной владелец, президент ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейших производителей металлургической продукции в России, Владимир Лисин заявлял, что это предложение «выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить». Белоусов позже в ответ на критику заявил, что хочет несогласным с его предложением «напомнить главный закон капитализма: делиться надо».

Источники РБК сообщают, что 24 августа состоится встреча помощника президента с руководителями компаний, у которых он и хочет изъять сверхдоходы. Собеседники РБК рассказали, что Андрей Белоусов намерен объяснить свою позицию и выслушать аргументы топ-менеджеров.​

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: РСПП , Андрей Белоусов
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