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Металлурги обсудили «план Белоусова» с представителями других отраслей
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Металлурги обсудили «план Белоусова» с представителями других отраслей
Бизнес, 19:53
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Металлурги обсудили «план Белоусова» с представителями других отраслей
На заседании комитета РСПП по налоговой политике в четверг металлурги обсудили план Белоусова по изъятию сверхдоходов с представителями других отраслей — «Роснефти», ЛУКОЙЛа, X5 Retail Group
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В четверг на заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по налоговой политике в четверг металлурги обсудили инициативу помощника президента Андрея Белоусова по изъятию более 500 млрд руб. сверхдоходов с представителями других отраслей. Об этом РБК рассказали два источника, близких к компаниям, которые участвовали в совещании.

Согласно имеющемуся в распоряжении РБК перечню приглашенных к участию в совещании, помимо попавших в список Белоусова компаний на него позвали сотрудников «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Интер РАО», ​«Ростелекома», X5 Retail Group, а также представителей консалтинговых компаний.

Источник РБК, знакомый с повесткой заседания, сообщил, что участники встречи назвали возможными последствиями усиления нагрузки сокращение соцпрограмм, а также проблемы с платежеспособностью. Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний, пришли к выводу участники заседания.

Минэнерго выступило против предложений Белоусова, рассказал РБК человек, знакомый с позицией министерства. По его словам, изымать сверхдоходы «Сибура» нецелесообразно: весь денежный поток компании идет на инвестиции внутри страны. Изъятие доходов также ударит по поставкам за рубеж нефтехимической продукции, которая относится к несырьевому экспорту.

​В письме, отправленном на имя президента Владимира Путина, Белоусов объяснил необходимость изъятия сверхдоходов выполнением майских указов. К письму прилагается перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, включая Evraz, ММК, НЛМК. В случае изъятия «сверхдоходов» основная нагрузка ляжет на «Норникель» (114,2 млрд руб.), АЛРОСА (67,28 млрд руб.) и «Сибур» (65,23 млрд руб.). Эти цифры основываются на анализе рентабельности компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки. Новость об этой инициативе Белоусова обрушила котировки акций перечисленных в письме компаний.

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РСПП уже написал письма председателю правительства​ Дмитрию Медведеву и руководителям профильных министерств, ​в которых раскритиковал инициативу Белоусова. По мнению РСПП, она не способствует повышению конкурентоспособности и негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отказались от комментариев.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Алина Фадеева.
Теги: Андрей Белоусов
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