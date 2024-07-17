Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина на осень

Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина на сентябрь—октябрь, а для непроизводителей этого топлива — до конца года, выяснил РБК. Сейчас эмбарго действует до 31 августа, а в июле поставки за рубеж временно разрешены

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Минэнерго предлагает продлить временный запрет на экспорт бензина для стабильной ситуации осенью. С соответствующим предложением первый замминистра энергетики Павел Сорокин обратился к вице-премьеру Александру Новаку (РБК ознакомился с письмом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа).

Ведомство выступило с идеей «продлить действие временного запрета до конца 2024 года», но «фактически на сентябрь и октябрь». В период с ноября по декабрь предлагается оставить эмбарго на поставки за рубеж только для непроизводителей нефтепродуктов «в целях недопущения «вымывания» демпфированных объемов бензинов товарных с внутреннего рынка Российской Федерации, нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке».

В министерстве считают, что продление запрета на экспорт позволит не допустить «ухудшения ситуации на внутреннем рынке моторного топлива в условиях ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах, в сентябре—октябре 2024 года и сохраняющегося сезонного спроса в осенний период».

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Новака и пресс-службу Минэнерго.

Временный запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по 31 августа в качестве превентивной меры на период высокого летнего спроса. При этом он не распространялся на поставки по международным соглашениям в страны ЕАЭС. Но с 20 мая по конец июня эмбарго было приостановлено. Ограничения отменили для нивелирования рисков «снижения объемов переработки отдельными НПЗ», а также для «освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту». Право на экспорт получили только производители бензина, для так называемых серых экспортеров (непроизводителей) запрет сохранился. В конце июня экспорт был разрешен еще на месяц — на июль.

Какова сейчас ситуация на внутреннем рынке

Если введение эмбарго привело к снижению оптовых цен на бензин, то его отмена возобновила тенденцию к росту. В июле стоимость топлива обновляет максимумы с прошлого года. Так, АИ-92 по итогам торгов 16 июля подорожал на 1,37% — до 56,360 тыс. руб. за тонну, следует из данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Его цена 4 июля поднималась до максимума с октября прошлого года, составив 56,488 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-95 достиг 16 июля 72,417 тыс. руб. за тонну, прибавив в цене 1,87%. Это максимум с сентября 2023 года.

Вслед за оптовыми ценами изменились и розничные: за неделю с 2 по 8 июля обе марки бензина (АИ-92 и АИ-95) прибавили в цене по 0,6%, следует из данных Росстата. С начала года бензин на АЗС подорожал на 3,6%, что, однако, ниже предельного уровня 4,7%.

На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 12 июля заявила, что поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. По мнению службы, это позволит обеспечить стабильность цен и насытить внутренний рынок в период плановых ремонтов на НПЗ и повышенного спроса, связанного в том числе с полевыми работами. Как сообщили РБК в ФАС, решение о продлении запрета на экспорт бензина с сентября необходимо будет рассматривать с учетом анализа и ценовой ситуации на топливном рынке.

По информации газеты «Коммерсантъ», ФАС выступила с предложением не продлевать разрешение на экспорт на совещании по рынку топлива у Новака 8 июля. В свою очередь, вице-премьер позицию службы поддержал. Сам Новак 15 июля рассказал журналистам, что правительство в конце месяца оценит рынок и возобновит запрет на экспорт бензина в августе, если ситуация будет напряженной. В целом вице-премьер считает внутренний рынок стабильным, но отметил «чувствительную» реакцию на поставки бензина АИ-95.

«У нас есть запасы. Просто идет график ремонтов некоторых заводов, которые должны в ближайшее время выйти, и объемы будут как прежде», — прокомментировал Новак (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщило 15 июля агентство Reuters со ссылкой на данные источников и собственные расчеты, в январе—июне российские НПЗ снизили объем нефтепереработки на 5,6 млн т, или 4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 131,8 млн т. Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собеседников на рынке, пишет, что нефтекомпании продолжают увеличивать производство бензина, но медленнее, чем растут потребности в продукте.

Официальную статистику по производству топлива в России Минэнерго закрыло в мае, чтобы избежать «манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников». Однако 5 июля ведомство заявило, что текущего объема производства бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон. По данным министерства, среднесуточный уровень отгрузки бензина на внутренний рынок в июле соответствует аналогичному показателю июля прошлого года (около 106 тыс. т в сутки), а по дизелю — выше на 13% (в среднем около 166 тыс. т в сутки). В то же время «нефтяным компаниям было рекомендовано дополнительно увеличить объем биржевых продаж» как бензина, так и дизеля.

Запрет экспорта бензина показал свою эффективность в марте—мае, прокомментировал РБК Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер». «Цены, наверное, впервые за несколько сезонов не росли в это время года. Соответственно, как только Минэнерго и правительство начали говорить о возможности возобновить экспорт, а затем приостановили действие эмбарго, цены пошли вверх», — отметил он.

Однако, если говорить о стоимости бензина в рознице, то ее рост укладывается в параметры инфляции и на текущий момент не вызывает беспокойства, считает эксперт. Что касается биржи, то удорожание топлива связано в том числе с вновь возникшими проблемами по его доставке и отгрузке, на фоне которых возник повышенный спрос обеспокоенных покупателей. «Клиенты страхуются, они не понимают, когда придет топливо, когда оно будет отгружено, поэтому покупают больше», — говорит Гусев.

Эксперт считает ввод эмбарго «сильной стабилизирующей мерой», поэтому поддерживает продление запрета экспорта на осень. «В данном случае, я считаю, запрет экспорта нужен, потому что он будет стабилизировать рынок. Возможно, конечно, в большей степени морально, но все равно это сыграет свою роль», — полагает Гусев.