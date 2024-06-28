Правительство продлит на июль разрешение на экспорт бензина

Правительство продлит на месяц временное разрешение на экспорт бензина, действовавшее с 20 мая по 30 июня, сообщили источники РБК. С 1 марта в России введено полугодовое эмбарго на поставки бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правительство продлит на месяц временное разрешение на экспорт бензина из России, действовавшее до конца июня, сообщили три источника РБК, знакомых с решением кабмина. Вместе с тем эмбарго на поставки в августе пока сохраняется.

По словам собеседников, окончательного решения по судьбе экспорта не было вплоть до последнего момента и еще в четверг собирались мнения сторон. Обсуждения шли и вокруг разных сроков возможного продления: июль или сразу июль—август, рассказали два собеседника на топливном и транспортном рынках. Противники сохранения снятия аргументировали позицию «возможностью локальных всплесков цен», уточнил один из источников. Однако все же «было принято решение продлить возможность экспорта, но только на месяц», говорит другой собеседник. Официальное постановление правительства ожидается в субботу.

Власти открыли экспорт бензина с 20 мая по 30 июня, поскольку рынок оказался перенасыщен топливом на фоне эмбарго, введенного как превентивная мера с 1 марта до 31 августа (на период высокого спроса). Ограничения отменили для нивелирования рисков «снижения объемов переработки отдельными НПЗ», а также «освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту». При этом право на экспорт получили только производители бензина, для так называемых серых экспортеров запрет сохранялся.

Вместе с тем допускалось, что снятие экспортных ограничений может быть продлено. Вице-премьер Александр Новак 7 июня говорил, что решение об этом будет приниматься в конце месяца исходя из ситуации на рынке. Тогда же он отмечал, что проблем с производством бензина нет, а объемов достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта. В начале этой недели Минэнерго сохраняло позитивный взгляд на ситуацию на рынке, но точных цифр по переработке и запасам не предоставило в ответ на запрос РБК.

Ситуация на внутреннем рынке

Эксперты отмечают, что оценивать текущую ситуацию в условиях ограниченной информации сложно. В конце мая Минэнерго закрыло информацию о производстве топлива в стране, которую публиковал Росстат, заявив, что в текущей геополитической ситуации ее раскрытие «может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников».

Индикативным показателем динамики поставок топлива на внутренний рынок может служить объем продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Так, в мае на биржевых торгах было продано 968 тыс. т бензина, что на 39,1% больше показателя мая 2023 года, а дизеля было реализовано 1,53 млн т, что на 32,5% выше прошлогоднего уровня. По данным с 1 по 20 июня, продажи бензина АИ-92 выросли на 32,7% год к году, АИ-95 — на 17%, летнего дизеля — на 54,2%.

В то же время, по данным газеты «Коммерсантъ», российские нефтекомпании в условиях сезонного повышения спроса на топливо наращивают выпуск бензина медленнее, чем предполагают планы Минэнерго. Издание со ссылкой на отраслевую статистику сообщило, что за 18 дней июня производство топлива увеличилось на 2% относительно среднего уровня мая, до 108 тыс. т в сутки. Это на 7% меньше прогнозируемого министерством уровня.

Однако в июле производство бензина может продолжить рост за счет Нижегородского НПЗ «ЛУКОЙЛа», одного из крупнейших в России. По информации агентства Reuters, 22 июня на предприятии была возвращена к работе установка первичной переработки нефти АВТ-6, остановленная 12 марта в результате атаки украинского дрона.

Что касается экспорта, то за первые две недели июня (с 3 по 9 июня и с 10 по 16 июня) экспорт бензина из российских портов в среднем составлял 128 тыс. барр. в сутки, следует из данных аналитической компании Kpler (есть у РБК). Это больше, чем в среднем в неделю в мае, когда показатель подрос до 105 тыс. барр. в сутки с апрельских 92 тыс. барр. в сутки. По мнению экспертов, у этого показателя есть дальнейший потенциал к росту.

Вопрос насыщения внутреннего рынка топлива при этом останется ключевым для правительства в контексте принятия решения по экспорту на август. Именно в августе—сентябре традиционно начинается осенняя волна плановых ремонтов на НПЗ.

Между тем биржевые цены на бензин растут практически весь июнь, следует из данных территориального индекса европейской части России СПбМТСБ. С начала месяца стоимость АИ-92 увеличилась на 13,3%, до 52,525 тыс. руб. за тонну, а АИ-95 — на 20,4%, до 63,416 тыс. руб. за тонну. С момента открытия экспорта (с 20 мая) цены также выросли, но более сдержанно — на 8,7 и 12,2% соответственно.