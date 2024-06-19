 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

ФАС выявила сговор по ценам на бензин и дизтопливо в ХМАО

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Ханты-Мансийское управление ФАС подозревает в сговоре две топливные компании, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК.

«УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу установило, что ООО «Юганскнефтепродукт» и ООО «Нефтепродуктсервис» единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на АИ-92, АИ-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких муниципалитетах при отсутствии экономических обоснований», — говорится в сообщении службы.

ФАС обвинила «дочку» ЛУКОЙЛа в разных ценах на один и тот же дизель
Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

После рассмотрения дела территориальный орган выявил в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства, а именно п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции», уточнила ФАС. Компании оштрафуют в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее, 31 октября 2023 года, территориальный орган службы возбудил дело в отношении этих двух компаний по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
УФАС ХМАО сговор повышение цены Ханты-Мансийск

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
ФАС обвинила «дочку» ЛУКОЙЛа в разных ценах на один и тот же дизель
Экономика
ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты
Бизнес
ФАС заподозрила продавцов наушников в создании картеля
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 17:39
Фигуранты дела о массовом отравлении пытались уничтожить продукцию Общество, 20:27
Энергодар остался без света после атаки дрона Общество, 20:17
Что нужно бизнесу, чтобы развиваться на маркетплейсах: основные тренды РБК И МТС Банк, 20:17
Допущенная на Олимпиаду россиянка отказалась ехать в Париж Спорт, 20:15
Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» получил срок Политика, 20:03
Даниил Медведев проиграл 42-й ракетке мира на турнире в Германии Спорт, 19:50
Что нужно знать франчайзеру, чтобы не попасть под удар ФНС РБК Франшизы, 19:42
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Хулиганы облили оранжевой краской камни Стоунхенджа. Видео Политика, 19:41
Может ли миграционная реформа Байдена рассорить США и Мексику Политика, 19:38
ФАС выявила сговор по ценам на бензин и дизтопливо в ХМАО Общество, 19:37
Франшиза компьютерных клубов GODJI Cyber Lounge открыла клуб в Дубае РБК Франшизы, 19:32
МЧС предупредило об угрозе смерчей в Москве Общество, 19:27
Германия забила Венгрии на 22-й минуте. Как проходит Евро Спорт, 19:27
Юань, валютные бонды и IPO: три идеи для вложения капитала на 2024 год Инвестиции, 19:26