ФАС выявила сговор по ценам на бензин и дизтопливо в ХМАО

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Ханты-Мансийское управление ФАС подозревает в сговоре две топливные компании, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК.

«УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу установило, что ООО «Юганскнефтепродукт» и ООО «Нефтепродуктсервис» единовременно повысили и в течение нескольких месяцев поддерживали цены на АИ-92, АИ-95 и дизтопливо на АЗС в нескольких муниципалитетах при отсутствии экономических обоснований», — говорится в сообщении службы.

После рассмотрения дела территориальный орган выявил в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства, а именно п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции», уточнила ФАС. Компании оштрафуют в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее, 31 октября 2023 года, территориальный орган службы возбудил дело в отношении этих двух компаний по признакам заключения антиконкурентного соглашения.