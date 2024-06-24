Экспорт бензина посчитали возможным продлить на июль

Разрешение на экспорт бензина, действующее до 30 июня, возможно, продлят на июль, считают участники отрасли и эксперты. Они полагают, что это не разбалансирует рынок, но власти пока воздерживаются от конкретных заявлений

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Российский рынок топлива остался достаточно насыщен предложением и в целом работает стабильно после ввода временной отмены запрета на экспорт бензина, уверены опрошенные РБК эксперты. Они полагают, что такой режим вполне безопасно продлить и на июль.

Власти открыли экспорт бензина с 20 мая по 30 июня, поскольку рынок оказался перенасыщен топливом на фоне эмбарго, введенного как превентивная мера с 1 марта до 31 августа (на период высокого спроса). Ограничения отменили для нивелирования рисков «снижения объемов переработки отдельными НПЗ», а также «освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту». При этом право на экспорт получили только производители бензина, для так называемых серых экспортеров запрет сохраняется. Допускалось, что снятие экспортных ограничений может быть продлено.

«Будем исходить из оценки текущей ситуации. Будем в конце месяца понимать. Действовать исходя из того, как это наиболее целесообразно», — говорил 7 июня вице-премьер Александр Новак (цитата по «Прайм»). Он отмечал, что проблем с производством бензина нет, а объемов достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

РБК направил запрос в секретариат Новака.

Как сейчас обстоит ситуация на рынке

В Минэнерго не прокомментировали РБК вопрос о том, будет ли продлено разрешение на экспорт бензина. Однако в ведомстве сообщили, что в настоящее время «внутренний рынок насыщен предложением, в частности, благодаря мерам по экспорту автомобильного бензина и успешному проведению сезонных ремонтов на НПЗ». Представитель министерства добавил, что Минэнерго «в ежесуточном режиме проводит мониторинг обеспечения внутреннего рынка моторным топливом». Он также сообщил, что цены на АЗС в России традиционно меняются в пределах инфляции.

Никаких точных данных по объему переработки нефти на НПЗ и отгрузкам на рынок в ведомстве не привели. Более того, в конце мая Минэнерго закрыло статистику о производстве топлива в стране, которую публиковал Росстат, заявив, что в текущей геополитической ситуации «раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников». В ведомстве уверены, что мера «будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом». Тогда же министерство сообщало актуальную информацию по запасам бензина и дизеля на НПЗ и нефтебазах: они составляли 2,1 млн и 4 млн т соответственно.

По последним данным Росстата, доступным только за первые четыре месяца 2024 года, объем производства бензина снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,4 млн т. Из данных службы следует, что в январе показатель составил 3,8 млн т, в феврале — 3,7 млн т, в марте — 3,5 млн т, в апреле — 3,4 млн т. Однако в годовом выражении снижение показателя произошло только в марте, после роста в предыдущие два месяца он упал сразу на 7,9% на фоне ударов украинских дронов по российским НПЗ и выхода из строя оборудования. Уже в апреле переработка скорректировалась: годовое снижение замедлилось до 2,9%, а месячное — до 2,1%.

Эксперты отмечают, что оценивать текущую ситуацию в условиях ограниченной информации сложно. Однако по тем данным, что все еще доступны, можно сделать вывод о росте поставок на внутренний рынок, несмотря на открытие экспортного канала. Таким индикативным показателем может служить объем продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), считает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Этот показатель указывает на «существенное» увеличение отгрузок в мае, что «внушает уверенность в достаточности бензина», полагает он.

СПбМТСБ ранее сообщала, что в мае на биржевых торгах было продано 968 тыс. т бензина, что на 39,1% больше показателя мая 2023 года, а дизеля было реализовано 1,53 млн т, что на 32,5% выше прошлогоднего уровня. По данным с 1 по 20 июня, предоставленным РБК пресс-службой биржи, продажи бензина АИ-92 выросли на 32,7% год к году, АИ-95 — на 17%, летнего дизеля — на 54,2%. Абсолютных цифр за июнь в СПбМТСБ не привели.

«Производство топлива сейчас несколько больше и по бензину, и по дизелю, чем в прошлом году, несмотря на остановки на ряде НПЗ и все форс-мажоры, связанные с прилетами беспилотников или авариями. При этом запасы моторного топлива сейчас где-то на 5–10% выше, чем в прошлом году, что в принципе создает комфортные условия для сохранения экспорта», — считает Блохин. По оценкам, приведенным экспертом, запасы бензина составляют чуть менее 2 млн т, дизеля — более 3 млн т.

Ситуацию можно оценивать сегодня исходя из оптовых цен на топливо, считает Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер». «Соответственно, объемы пока достаточны, оптового предложения на бирже пока достаточно. Будем смотреть, что будет дальше. Да, есть некоторое снижение излишнего предложения, то есть то, что нефтяные компании продают сверх нормативов. Но пока ситуация не изменилась», — прокомментировал он РБК.

Цена бензина АИ-92 на бирже с 20 мая по 21 июня выросла на 7,2%, до 51,766 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 4,7%, до 59,213 тыс. руб. за тонну, летнее дизельное топливо подешевело на 1,8%, до 60,247 тыс. руб. за тонну, следует из данных территориального индекса европейской части России СПбМТСБ. Однако текущая динамика является скорее «не ростом, а боковым движением», утверждает Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления компании «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в России). «Только несколько сессий подряд цены оттолкнулись от аномально низких уровней и, наверное, корректируются. То есть пока нельзя сказать, что это какой-то устойчивый тренд на повышение», — считает он.

В целом ситуацию на внутреннем рынке в «Пролеум» оценивают как стабильную. «Объемов достаточно, оптовые цены находятся на низких уровнях для текущего сезона. И в целом наблюдается достаточное количество топлива во всех регионах — в мелком опте, на частных нефтебазах, на нефтебазах ВИНК — нигде нет никаких проблем с отпуском товара», — прокомментировал эксперт.

Что касается экспорта, то за первые две недели июня (с 3 по 9 июня и с 10 по 16 июня) экспорт бензина из российских портов в среднем составлял 128 тыс. барр. в сутки (барр./с), следует из данных аналитической компании Kpler (есть у РБК). Это больше, чем в среднем в неделю в мае, когда показатель подрос до 105 тыс. барр./с с апрельских 92 тыс. барр./с.

В мае экспорт бензина не успел полностью восстановиться, однако данные по росту продаж на бирже и, соответственно, поставкам на внутренний рынок «выглядят как фактор поддержки потенциальному росту экспортных отгрузок», считает Блохин. «На восстановление экспорта, фрахтовку судов и прочее уходит три-четыре недели. Поэтому ориентировочно только к концу июня нефтяные компании могут выйти на какое-то условное плато», — говорит он.

Меры в отношении экспорта бензина предотвратили раздувание цен на топливо, прокомментировал РБК старший аналитик по нефтяным рынкам Kpler Виктор Катона. «В то же время запасы в стране не выросли, фактически для НПЗ последние три месяца стали упущенной возможностью», — отмечает эксперт. Если же говорить об экономике экспорта, то крэк-спреды (разница между ценой нефти и нефтепродуктов. — РБК) по бензину сильно упали как в Европе, так и в Азии. «Учитывая, что России все еще приходится продавать товар по скидке, маржинальность не самая выдающаяся», — добавляет Катона.

Перспективы экспорта бензина и дизеля

Минэнерго ранее сообщило, что при участии Минфина, Минэкономразвития и Федеральной таможенной службы (ФТС) «разработан механизм, позволяющий не допустить экспорт дизельного топлива предприятиями, которые приобрели товар на биржевых торгах». Речь идет о трейдерах, нефтебазах и других участниках рынка, которые перекупают дизель и осуществляют серый экспорт объемов, предназначенных для внутреннего рынка, так как за них были получены выплаты по демпферному механизму для цен на топливо. Идея проходит межведомственное согласование и предполагает, что возможности для экспорта дизтоплива производителями сохраняются «без ограничений по направлениям поставок и видам транспорта». По сути, схожий запрет сохраняется в отношении бензина.

Два источника РБК на топливном рынке утверждают, что ввод ограничений по экспорту дизеля обсуждается уже с июля. Один из них уточнил, что запрет для непроизводителей может продлиться до 31 декабря. В то же время Новак в начале июня говорил, что в целом доля серого экспорта нефтепродуктов сейчас невелика, а поручения по недопущению таких поставок касаются отдельных партий, которые вывозятся через страны ЕАЭС.

В отличие от дизеля, вокруг запрета экспорта бензина сохраняется определенная интрига, констатирует Блохин. «В случае с дизелем есть инициатива правительства, которое обсуждает временный запрет права на экспорт для непроизводителей. Эту меру поддерживает ФАС, и, скорее всего, такое решение будет принято», — считает он.

Антимонопольная служба пока не анонсирует перспективы экспорта бензина в июле, отмечая преимущественное право Минэнерго принимать подобные решения. Так, комментируя этот вопрос 19 июня, глава ФАС Максим Шаскольский отметил, что сейчас биржевые цены на бензин «относительно стабильны». «Решение будет приниматься исходя из объема запасов и ситуации на рынке. Решать будет прежде всего Минэнерго. К нам пока документов не поступало», — говорил он.

Предугадать меры Минэнерго заранее сложно, «так как ситуация с бензином во многом зависит от того ущерба, который нанесен российским НПЗ», полагает Катона. «Возвращение поврежденных мощностей будет способствовать росту выработки бензина, и, наконец, получится превзойти полку в 120 тыс. т/с. Во втором квартале, в силу ремонтов и дроновых атак, производство колебалось в интервале 110–115 тыс. т/с», — отмечает эксперт.

«Я думаю, что запрет на экспорт бензина как изначально стоял до 1 сентября, так и должен быть. Потому что пока мы не разработали каких-то адекватных мер, которые могут включаться автоматически, а не по решению правительства», — полагает Гусев. Он считает, что «имеет смысл не продлевать разрешение на экспорт на июль—август».

В то же время два источника РБК на транспортном рынке, а также собеседник, близкий к одной из нефтяных компаний, считают возможным продление разрешения на экспорт бензина на июль.

«На мой взгляд, действительно может быть принято решение о продлении временного разрешения на экспорт до конца июля, поскольку основные риски, связанные с дефицитом топлива на рынке, как по дизелю, так и по бензину, сопряжены со второй волной плановых ремонтов. Она обычно приходится на август—сентябрь. В данном случае июль выглядит достаточно безопасно», — говорит Блохин.

По мнению эксперта, спрос на топливо уже вырос за первые несколько месяцев автомобильного летнего сезона, включая май. Поэтому в июле перспективы дальнейшего увеличения кажутся ограниченными. «Соответственно, говорить, что есть какие-то риски дефицита бензина, когда уровень запасов выше прошлогоднего, кажется преждевременным. Это скорее история августа—сентября, когда Минэнерго будет внимательно следить за ситуацией в условиях плановых остановок заводов», — резюмирует Блохин.

Дьяченко говорит, что если вернуть запрет на экспорт бензина, то «мы увидим дальнейшее снижение объемов переработки», что негативно для отрасли. Текущие оптовые цены на топливо он считает «очень хорошими», так как они дают «прекрасную» маржинальность и рентабельность независимым АЗС, а также существенно ниже заложенных в бюджет у крупных промышленных и сельхозпотребителей.

«При этом нужно понимать, что для сдерживания роста цен из бюджета выплачиваются огромные субсидии, то есть государство несет повышенные издержки. Сейчас повышают налоги, в том числе и НДФЛ, — необходимо понимать, что эти деньги в том числе идут на субсидирование низких цен. Поэтому рост цен на 5–7–10 тыс. на тонну вполне комфортен для всей отрасли и, вероятно, не стал бы критичным. А если разрешение на июль не продлить, то ситуация может ухудшиться в этом отношении», — заключает Дьяченко.