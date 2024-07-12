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ФАС поддержала возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа

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Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года, об этом РБК сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас продление временного разрешения экспорта, которое вводилось до конца июля, не обсуждается, отмечает служба.

По мнению ФАС, ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Также такая мера позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей, рассказали в ведомстве.

Правительство приостановит запрет на экспорт бензина
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Фото:О. Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Решение о временном запрете экспорта бензина было одобрено в конце февраля правительством. Тогда предполагалось, что эта мера будет действовать на протяжении полугода — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Меру ввели как превентивную в преддверии начала сезона высокого спроса, она стала дополнительной страховкой от подорожания топлива на фоне внеплановых ремонтов НПЗ. При этом вице-премьер Александр Новак допускал, что меру могут отменить в случае насыщения рынка.

На фоне насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ правительство в мае решило приостановить временный запрет на экспорт бензина.

Сейчас цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растут. С 20 мая оптовая стоимость АИ-92 выросла на 15,4%, до 55 723 руб. за тонну, а АИ-95 — на 22,3%, до 69 175 руб. за тонну. Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что цены растут в условиях снижения продаж топлива нефтяными компаниями и роста спроса. Компаниям в июле пока не удалось существенно нарастить выпуск бензина и удовлетворить повышающийся спрос на топливо.

Теги
экспорт бензина ФАС запрет
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