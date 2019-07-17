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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Бизнес ,  
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Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу
Поставки на завод были прекращены в апреле из-за того, что ему не на что было закупать сырье. Новость о восстановлении работы НПЗ появилась спустя несколько дней после ареста бывшего владельца предприятия Дмитрия Мазурова
Антипинский НПЗ (Фото: Сергей Буторин / Интерпресс / ТАСС)

«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля. Об этом журналистам сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает корреспондент РБК.

«Вышли маршрутные поручения, и завтра планируется начало поставок в соответствии с графиком», — сказал он. Остальных деталей об этом он не привел.

Представитель Антипинского пока не ответил на запрос РБК.

Работу предприятие остановило в апреле. Такое решение руководство завода приняло из-за того, что НПЗ не на что стало покупать сырье. В мае нефтеперерабатывающий завод попросил признать его банкротом.

В том же месяце у Антипинского НПЗ сменился владелец, которым стал его основной кредитор — Сбербанк. Кредитная организация тогда стала владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежит 80% Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Известно, что группа «Новый поток» Мазурова, которая помимо этого предприятия управляла еще двумя заводами — Афипским и Марийским, к тому моменту должна была Сбербанку $2,9 млрд.

Бизнес
Экс-владелец Антипинского НПЗ обвинил Сбербанк в доведении до банкротства

Спустя два месяца после этого Мазурова задержали. Следователи заподозрили его в мошенничестве в особо крупном размере, говорили в суде (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело в отношении предпринимателя было возбуждено по заявлению Сбербанка.

Финансовая организация, согласно заявлению ее пресс-службы, пожаловалась в правоохранительные органы на многочисленные факты незаконных действий, совершенных бывшим руководством Антипинского НПЗ. Обвинения касались Мазурова и бывшего гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко (свою должность он покинул в конце прошлого года). Эти люди, утверждали в Сбербанке, скрыли от основного кредитора завода наличие у НПЗ «крупных обязательств перед третьими лицами» и причинили этим ущерб самому предприятию. Помимо этого, утверждали в банке, бывшие топ-менеджеры заключали «договоры на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками».

Бизнес
Суд отправил основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в СИЗО

Мазуров, в свою очередь, после задержания обвинил Сбербанк в доведении предприятия до банкротства. Основания для этого кредитная организация создала «искусственно», утверждал бизнесмен.

15 июля суд решил арестовать Мазурова до 12 сентября. Его обвиняют в мошенничестве на сумму $29 млн. Эти средства Сбербанк выдал предпринимателю в качестве кредита на строительство Антипинского НПЗ в 2015 году, однако деньги так и не были возвращены, писал «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.

Антипинский НПЗ является крупнейшим независимым российским заводом с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год. Окончательно достроено это предприятие было в прошлом году. Бизнес с нуля на кредиты строил Мазуров. Помимо Сбербанка к концу мая «Новый поток», по словам близкого к компании источника РБК, был должен МКБ, Промсвязьбанку и ВТБ $500 млн.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгения Маляренко
При участии: Алина Фадеева
Теги: Антипинский НПЗ
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