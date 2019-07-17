Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу

Поставки на завод были прекращены в апреле из-за того, что ему не на что было закупать сырье. Новость о восстановлении работы НПЗ появилась спустя несколько дней после ареста бывшего владельца предприятия Дмитрия Мазурова

Антипинский НПЗ (Фото: Сергей Буторин / Интерпресс / ТАСС)

«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля. Об этом журналистам сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает корреспондент РБК.

«Вышли маршрутные поручения, и завтра планируется начало поставок в соответствии с графиком», — сказал он. Остальных деталей об этом он не привел.

Представитель Антипинского пока не ответил на запрос РБК.

Работу предприятие остановило в апреле. Такое решение руководство завода приняло из-за того, что НПЗ не на что стало покупать сырье. В мае нефтеперерабатывающий завод попросил признать его банкротом.

В том же месяце у Антипинского НПЗ сменился владелец, которым стал его основной кредитор — Сбербанк. Кредитная организация тогда стала владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежит 80% Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Известно, что группа «Новый поток» Мазурова, которая помимо этого предприятия управляла еще двумя заводами — Афипским и Марийским, к тому моменту должна была Сбербанку $2,9 млрд.