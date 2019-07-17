Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу

«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля. Об этом журналистам сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает корреспондент РБК.
«Вышли маршрутные поручения, и завтра планируется начало поставок в соответствии с графиком», — сказал он. Остальных деталей об этом он не привел.
Представитель Антипинского пока не ответил на запрос РБК.
Работу предприятие остановило в апреле. Такое решение руководство завода приняло из-за того, что НПЗ не на что стало покупать сырье. В мае нефтеперерабатывающий завод попросил признать его банкротом.
В том же месяце у Антипинского НПЗ сменился владелец, которым стал его основной кредитор — Сбербанк. Кредитная организация тогда стала владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежит 80% Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Известно, что группа «Новый поток» Мазурова, которая помимо этого предприятия управляла еще двумя заводами — Афипским и Марийским, к тому моменту должна была Сбербанку $2,9 млрд.