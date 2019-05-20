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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом

Входящий в группу компаний «Новый поток» Антипинский нефтеперерабатывающий завод обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Об этом сообщил ТАСС представитель компании.

Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов 30 апреля уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области для признания компании банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей. Он также запросил у банков-кредиторов (Сбербанк, Промсвязьбанк, МКБ, «Абсолют») и акционеров дополнительное финансирование. «Транснефть» 16 мая сообщила, что прекратила поставки нефти на этот завод.

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В прошлом году поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы «Новый поток» неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. Поставки нефти на Антипинский НПЗ и находящийся под ее управлением Афипский НПЗ были полностью возобновлены в середине декабря после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам на 29 млрд руб.

Теги: Антипинский НПЗ, банкротство
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