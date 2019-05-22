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Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России
Как выяснил РБК, Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ, который раньше контролировали бизнесмен Дмитрий Мазуров и экс-коллега мэра Москвы Владимир Калашников. Завод должен банку $2,9 млрд и подал на свое банкротство
Вид на Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Сергей Буторин / Интерпресс / ТАСС)

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка. Это следует из выписки из кипрского реестра компаний, копия которой есть у РБК.

До середины мая Vikay на паритетных началах владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Владимир Калашников, у Сбербанка была лишь «золотая акция». 17 мая все обыкновенные акции компании перешли в собственность SBPR Cyprus SPV, 100% которой принадлежит российской «дочке» Сбербанка «СБК Премьер», следует из данных реестра. Остальные 20% Антипинского НПЗ принадлежат адвокату Николаю Егорову, однокурснику президента Владимира Путина.

Через три дня после смены собственника, 20 мая, Антипинский НПЗ подал иск о своем банкротстве, говорится в карточке дела на сайте арбитражного суда Тюменской области. Представители Сбербанка и Мазурова отказались от комментариев. С Калашниковым связаться не удалось. Директор Vikay Industrial Ольга Пшеничная также отказалась от комментариев, сославшись на конфиденциальность. Пшеничная была назначена директором Vikay 14 мая, в тот же день места в руководстве компании покинули Мазуров и представитель Сбербанка Алексей Гренков.

Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году. Мазуров создавал этот бизнес на кредиты, и сейчас его группа «Новый поток» (помимо Антипинского НПЗ управляла еще двумя заводами — Афипским и Марийским) должна основному кредитору, Сбербанку, $2,9 млрд. У этого банка находились в залоге имущество завода и акции Vikay Industrial Limited. Еще $500 млн — кредиты МКБ, Промсвязьбанка и ВТБ, говорил РБК источник, близкий к компании.

В прошлом году Мазуров и его партнеры не смогли найти средства на закупку нефти для Антипинского завода, и в обмен на необходимое финансирование отдали Сбербанку управление над НПЗ. Банк получил золотую акцию в заводе и сменил менеджмент. Также Сбербанк начал поиски покупателя на актив. Главным претендентом сейчас является азербайджанская госкомпания Socar, говорят два человека, близких к бывшим акционерам и федеральный чиновник. По их информации, заводом также интересуется совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев, давний знакомый главы Сбербанка Германа Грефа. В пресс-службе Socar не ответили на запрос РБК, а представитель Гуцериева отказался от комментариев.

Интерес к активу проявляет и ЛУКОЙЛ, но компания может рассмотреть возможность покупки актива только после процедуры банкротства и «очистки» от долга, говорил накануне вице-президент ЛУКОЙЛа Рустем Гималетдинов. Решение о продаже новому собственнику может быть принято в течение месяца, сказал один из собеседников РБК.

Авторы: Алина Фадеева, Галина Казакулова, Тимофей Дзядко
Теги: Антипинский НПЗ, Сбербанк
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