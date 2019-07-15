Суд отправил основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в СИЗО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,70 -0,28 EUR Бирж. 70,59 -0,39 Brent 66,65 -0,27% USD Нал. 63,42 62,27 EUR Нал. 71,20 70,39 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1261 -0,0006 BTC/USD Бирж. 10 590,00 +390,00 IMOEX 2 756,44 -0,76% RTSI 1 386,52 -0,10% DJIA 27 301,77 -0,11% Nasdaq 8 237,32 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Gilead $82 (+20,55%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,71%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+18,04%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Gilead $82 (+20,55%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,71%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+18,04%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 13:32
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа Общество, 20:13 Защита экс-владельца Антипинского НПЗ обжалует его арест Бизнес, 20:09 РПЛ объяснила позднее начало футбольных матчей в сезоне 2019/20 Спорт, 20:07 Страны Скандинавии подняли в небо свою авиацию из-за Ту-160 над Балтикой Политика, 19:55 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 19:50 Врачи заявили о планах провести ампутацию у избитой девочки из Ингушетии Общество, 19:47 VAR будет протестирован в матче РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» Спорт, 19:42 Следователи начали проверку из-за утонувших в реке Лене детей Общество, 19:42 Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России Политика, 19:41 Луценко заявил о невозможности выдачи Вышинского Москве до решения суда Политика, 19:39 Зеленский объяснил отказ от обещания использовать велосипед для поездок Политика, 19:33 Как победить вредные привычки и привить полезные Спецпроект РБК PINK, 19:31 Москалькова сообщила о состоянии Вышинского в украинском СИЗО Общество, 19:23 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 19:16
Бизнес ,  
0 
Суд отправил основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в СИЗО
Бизнесмен Дмитрий Мазуров арестован на два месяца, до 12 сентября, по уголовному делу о хищении $29 млн кредитов Сбербанка. Мазуров сообщил, что исправно обслуживал кредиты банка на $2,5 млрд, и назвал уголовное дело фарсом
Дмитрий Мазуров (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

15 июля Тверской районный суд избрал основателю компании «Новый поток» Дмитрию Мазурову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. Мазуров был задержан 13 июля в Шереметьево, он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. С заявлением о возбуждении уголовного дела обратились Сбербанк и Антипинский НПЗ, который Мазуров строил в 2004–2019 годах, в основном на кредиты Сбербанка.

Мазурова подозревают в мошенничестве на сумму $29 млн, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы уголовного дела. В 2015 году Сбербанк выдал кредит на $100 млн, $29 млн так и не получил обратно. Всего Мазуров выдал поручительства на $2,9 млрд кредитов, которые Сбербанк предоставил Антипинскому НПЗ.

Фотогалерея 
Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

Подозреваемый совершил преступление в составе организованной группы, иные участники не установлены. Если не заключить Мазурова под стражу, он может связаться с ними, оказать давление на свидетелей и препятствовать расследованию, сообщил следователь суду.

Адвокаты Мазурова обратили внимание суда на тот факт, что предмет уголовного дела — предпринимательская деятельность, а пленум Верховного суда предписывает не отправлять фигурантов экономических преступлений в СИЗО.

Мазуров никогда не скрывался, намерен сотрудничать со следствием, женат, у него двое несовершеннолетних детей, одному из них полгода, имеет на иждивении пожилых родителей, указали адвокаты.

Сторона защиты категорически не согласна с решением суда, в любом случае будет апелляция, заявил после заседания представитель «Нового потока» Андрей Алтухов. Следствие не представило ни одного обоснованного ходатайства, все ходатайства защиты были отклонены, добавил он.

Автор: Алина Фадеева
Теги: «Новый поток», «Сбербанк», Дмитрий Мазуров
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter