Суд отправил основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в СИЗО

Бизнесмен Дмитрий Мазуров арестован на два месяца, до 12 сентября, по уголовному делу о хищении $29 млн кредитов Сбербанка. Мазуров сообщил, что исправно обслуживал кредиты банка на $2,5 млрд, и назвал уголовное дело фарсом

Дмитрий Мазуров (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

15 июля Тверской районный суд избрал основателю компании «Новый поток» Дмитрию Мазурову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. Мазуров был задержан 13 июля в Шереметьево, он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. С заявлением о возбуждении уголовного дела обратились Сбербанк и Антипинский НПЗ, который Мазуров строил в 2004–2019 годах, в основном на кредиты Сбербанка.

Мазурова подозревают в мошенничестве на сумму $29 млн, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы уголовного дела. В 2015 году Сбербанк выдал кредит на $100 млн, $29 млн так и не получил обратно. Всего Мазуров выдал поручительства на $2,9 млрд кредитов, которые Сбербанк предоставил Антипинскому НПЗ.

Подозреваемый совершил преступление в составе организованной группы, иные участники не установлены. Если не заключить Мазурова под стражу, он может связаться с ними, оказать давление на свидетелей и препятствовать расследованию, сообщил следователь суду.

Адвокаты Мазурова обратили внимание суда на тот факт, что предмет уголовного дела — предпринимательская деятельность, а пленум Верховного суда предписывает не отправлять фигурантов экономических преступлений в СИЗО.