FT узнала, кому Danone хочет продать российский бизнес
Французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документы и осведомленные источники.
Как отмечает газета, «Вамин» принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову, который этим летом был назначен в совет директоров компании Life & Nutrition (переименованная «дочка» Danone в России) после того, как ее возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.
FT пишет, что в письме, направленном министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, директор недавно созданной и принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone. Причем 7,7 млрд руб. из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное — на оплату доли Danone в компании.
В письме министру Мухамадеев также сообщил, что цена сделки представляет собой 56-процентную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля следующего года, поскольку Life & Nutrition продолжает локализацию производства некоторых ингредиентов, чтобы сохранить «высокое качество продукции, к которому привыкли российские потребители».
Два источника подтвердили газете, что французская группа добивалась продажи российского бизнеса «Вамину».
В пресс-службе Danone РБК заявили, что сосредоточены на обеспечении безопасности своих сотрудников и защите своей собственности и прав. Ввиду «изменчивости и неопределенности ситуации» компания пока не может дать комментарии по этому поводу.
Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка. В числе претендентов на активы Danone в разное время назывались агрохолдинги, например компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и другие, а также арабские и китайские инвестиционные фонды.
В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. После этого «Данон Россия» возглавил Якуб Закриев, который приходится племянником главе Чечни Рамзану Кадырову. В ноябре он попал под санкции США. С 2017 года гендиректором компании был Чарли Каппетти.
FT тогда писала, что хотя Закриев и является генеральным директором переименованной компании Life & Nutrition, Каппетти продолжает неофициально исполнять многие обязанности. Он и другие руководители компании — как иностранные, так и российские — поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий, рассказывали собеседники газеты.
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