FT узнала, кому Danone хочет продать российский бизнес

Danone хочет продать российский бизнес компании «Вамин Татарстан», которую возглавляет 29-летний Мингазов, выяснила FT. Он был назначен в совет директоров «дочки» Danone после того, как ее возглавил племянник Кадырова

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документы и осведомленные источники.

Как отмечает газета, «Вамин» принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову, который этим летом был назначен в совет директоров компании Life & Nutrition (переименованная «дочка» Danone в России) после того, как ее возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

FT пишет, что в письме, направленном министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, директор недавно созданной и принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone. Причем 7,7 млрд руб. из них пойдут на обслуживание долга в российском бизнесе, остальное — на оплату доли Danone в компании.

В письме министру Мухамадеев также сообщил, что цена сделки представляет собой 56-процентную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке, приведенной компанией. Он отметил, что для обеспечения непрерывности своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля следующего года, поскольку Life & Nutrition продолжает локализацию производства некоторых ингредиентов, чтобы сохранить «высокое качество продукции, к которому привыкли российские потребители».

Два источника подтвердили газете, что французская группа добивалась продажи российского бизнеса «Вамину».

В пресс-службе Danone РБК заявили, что сосредоточены на обеспечении безопасности своих сотрудников и защите своей собственности и прав. Ввиду «изменчивости и неопределенности ситуации» компания пока не может дать комментарии по этому поводу.

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка. В числе претендентов на активы Danone в разное время назывались агрохолдинги, например компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и другие, а также арабские и китайские инвестиционные фонды.

В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. После этого «Данон Россия» возглавил Якуб Закриев, который приходится племянником главе Чечни Рамзану Кадырову. В ноябре он попал под санкции США. С 2017 года гендиректором компании был Чарли Каппетти.

FT тогда писала, что хотя Закриев и является генеральным директором переименованной компании Life & Nutrition, Каппетти продолжает неофициально исполнять многие обязанности. Он и другие руководители компании — как иностранные, так и российские — поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий, рассказывали собеседники газеты.

